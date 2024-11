Akinek Szoboszlai sem mer nemet mondani: a Rossi-csapat új Gerája a Mandinernek elmesélte: mit áldozott fel a válogatottért

Ez a viccelődés is jelzi, kiváló a hangulat a magyar válogatottnál, ahonnan feltöltődve köszönt el Gera Dániel.

„Boldogságot viszek. Annyira jó mindig itt lenni, mondom annak ellenére, hogy még csupán a második összetartáson vettem részt.

Remek a közeg, a csapat, annyit beszélgetünk, hogy a telefonomat nem is használom, kizárólag este a családdal való kapcsolattartásra.

Egyébként Diósgyőrben is jó a csapategység, nekem így most két jó öltözőm van, ami ritkaságszámba megy. Ami a Puskás Arénát illeti, csodálatos, itt annyira sokan vannak. Már akkor gyülekeznek, amikor még csak megérkezünk és kávézunk. Aztán összegyűlik hatvanezer ember, elképesztő! Részben ezért kezd el focizni az ember. Minden másodpercét megélem: amikor énekeljük a Himnuszt, mikor nézem az embereket, és látom rajtuk ugyanazt a fanatizmust, ami bennünk is van. Ez a legszebb időszakom!”

Jamal Musiala (b) és Gera Dániel küzd a labdáért a Puskás Arénában

Fotó: Facebook/DVTK

Hit, munka

Florian Wirtz, Jamal Musiala és Robert Andrich is kapott egy-két „szeretetcsomagot” Gerától, akitől a Mandiner megkérdezte, hogyan ízlett a sztároknak a szigora, egyáltalán milyennek látta őket.

„A németek nagyon normálisak voltak. Úgy láttam rajtuk, végig meccsben maradtak, nagyon fókuszáltak. Nem vették fél vállról ezt a meccset, ezt mindig lehet érezni, most is, hogy komolyan álltak hozzá. Ugyanakkor a mi csapatunk minden játékosa is ott volt, ahol kellett. Mindent betartottunk, amit Marco Rossi kért, és ezért nem tudtak jobban kibontakozni” – összegzett a csupaszív játékos, akit azzal szembesítettünk: nem biztos, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt meghívóról álmodozhatott.

„Azt mondom, akkor is hittem benne. Azért dolgoztam, és senkit nem hívnak meg véletlenül. Természetesen az első az egy olyan dolog volt, hogy kiesett valaki. A Míster nem úgy választ ki egy játékost, hogy egy mérkőzés alapján dönt, hanem nagyon sok mérkőzés alapján, és úgy, hogy hosszú ideig figyel a stábjával. Úgy tudom, több, mint egy évig tartott szemmel, én pedig rengeteg munkát tettem bele, hogy bizonyítsak.”