Ráment a párkapcsolata, eladósodott, az édesanyjától kért kölcsön – pincér akart lenni a magyar válogatott játékos

„Nagyon nehéz időszakon mentem keresztül akkoriban, konkrétan az utolsó mentsváram volt Fehér József, a válogatott fizioterapeutája, akihez kimentem Németországba, hogy kezeljen. Előtte már eldöntöttem, hogy ha ez nem jön össze, akkor nem bírom tovább, mert hat műtéten estem át másfél év alatt. Utána mindig rehabilitáció, újra és újra felállni a padlóról, ami lelkileg és fizikailag is kimerítő volt.

Egy komoly párkapcsolatom is ráment arra az időszakra, anyagilag is mínuszban voltam, mindenemet ráköltöttem arra, hogy folytathassam a profi futballt, édesanyámtól kellett kölcsönkérnem”

– vallott őszintén Gera, majd elárulta, hogy B terve is volt már.

„Az volt a B tervem, hogy beutazom a világot és pincér leszek. Talán kicsit túl romantikus elgondolás volt, de nekem azért van egy ilyen oldalam is, szeretek belevágni kalandokba, szóval volt valamennyi realitása. Azért örülök, hogy tudtam maradni az A tervnél, a futballnál, mert ennél nincs jobb dolog a világon.

Utána azért is dolgoztam, hogy édesanyámnak minél hamarabb visszafizessek mindent, szóval ezekből a nagy partot érésekből az ember sokat tud meríteni.”

Az interjú végén beszél arról is: bár jól érzi magát most Diósgyőrben, foglalkoztatja a gondolat, hogy egyszer kipróbálja magát külföldön is.

Fotó: dvtk.eu