Itt az új MU-kultúra: Ferguson után Van Nistelrooy is lapátra került!

Az előd, Erik ten Hag kirúgása után a beugró klublegendának, Ruud van Nistelrooynak – bármennyire sikeresen dolgozott a csapattal – (döntetlent játszottak a Chelsea-vel, legyőzték a Leicester Cityt nem csak a Ligakupában, hanem a bajnokságban is, no, és az Európa Ligában a görög PAOK sem jelentett akadályt), semmi esélye nem maradt a maradásra, hiszen hamar kiszivárgott: a Sporting Lisszabonnal sikert sikerre halmozó szakember érkezik az Old Traffordra.