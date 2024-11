Az Újpest elnöke elárulta, hol építhetik a lila-fehérek új stadionját

Nyitókép: MTI/H. Szabó Sándor

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke szerint bajnoki címvédő labdarúgócsapatuknál minden magyar játékos előtt nyitva van az ajtó, de „legyenek jobbak, mint a külföldiek”.

Kubatov Gábor Ratatics Péterrel, az Újpest FC első emberével ült egy asztalhoz pódiumbeszélgetés keretein belül a Sport Forum Hungary 2024 sportszakmai konferencián szerdán a Puskás Arénában.

Ami az előzményeket illeti, májusban az FTC elnöke az ősi riválissal kapcsolatban kifejtette, ha a bajnokság utolsó fordulójában csapatán múlna az Újpest kiesése, „nem hatná meg nagyon a dolog”, mert szerinte a lila-fehéreknek át kell esniük egy megtisztulási folyamaton. Ezt követően a két sportvezető nyáron a Bálványosi Szabadegyetem szervezésében, Tusnádfürdőn beszélgetett volna, azonban Kubatov repülőjáratát törölték, így nem tudott részt venni az eseményen.

Szerdán bevezetésként a nézőszámok alakulását vizsgálták a sportvezetők. Ratatics Péter azt mondta, nem elégedett, de a tavalyi számokhoz képest már több, mint 30 százalékos a növekedés náluk, és a Szusza Ferenc Stadion megtöltésére egy folyamatként tekint. Az FTC elnöke elmondta, már 13 ezer az átlagnézőszám az Üllői úton, és 13 éve, amikor átvették a klubot, ez a szám ötezer volt. Kubatov szerint ehhez egyyebek mellett az kellett, hogy olyan törvények szülessenek a huliganizmus visszaszorítása érdekében, mint Angliában. Úgy vélte, korábban azért nem mentek az emberek meccsre, „mert az utcán háború zajlott”. Kiemelte, a magyar futball lejtmenetének egyik oka a huliganizmus volt.

A sportvezető szerint az is probléma, hogy az obszcén kifejezések távol tartják az embereket, családokat a stadionoktól, ezért fontosnak tartja, hogy a következő évtizedben ebben a kérdésben is előre tudjanak lépni. Ratatics Péter beszélt a közelmúltban rasszista megnyilvánulások miatt az Újpestre kiszabott büntetésről is. Egy kis csoportról van szó, „10-15 ember okozza nekünk a kárt” – mondta, és jelezte: nem tartja elég elrettentőnek az ezzel kapcsolatban jelenleg érvényben lévő szankciókat.