A Fradi korábbi edzője megfejtette, miért maradnak el Varga Barnabás góljai

Nem a legszebb napjait éli Varga Barnabás. A magyar válogatottban 6, a Ferencvárosban 5 bajnoki mérkőzés óta gólképtelen. Legutóbb az Európa-ligában talált be október 3-án a Tottenham elleni hazai mérkőzésen (1-2). A 30 esztendős csatár a nemzeti csapatban folyamatosan a kezdőcsapat tagja volt a vizsgált időszakban, klubjában is túlnyomórészt ő kapott bizalmat. Szó szerint és átvitt értelemben is törést okozott neki a nyári Európa-bajnokságon, a Skócia ellen elszenvedett súlyos, többszörös arccsont-törése és agyrázkódása, amely után meg kellett műteni. Előbb maszkkal, majd azt gyorsan elhagyva visszatért, augusztus közepén már végigjátszotta az Újpest elleni győztes derbit (1-0). Az NB I kétszeres gólkirálya azonban a ligában 8 meccsen mindössze 2 gólt ért el, összesen 14/4 a mutatója a szezonban.

„Per pillanat nem érzem azt, hogy jó formában van. Játszik szinte minden mérkőzésen, de azt figyeltem meg, hogy ő egy lelkizős játékos. Többet kell foglalkozni vele ilyen szempontból.

Nagyon sokszor nem a játéktudás vagy a fizikális felkészülés hiánya miatt, hanem inkább mentális okok miatt vannak hullámvölgyei. Másképp kell vele bánni, mint mondjuk Kerkezzel, aki beleáll, felhúzod, megy. Barna teljesen más személyiség. Ha esetleg nem megy neki annyira a játék, jó esélyt látok arra, hogy az újonc Szabó Levente pályára lépjen. Ugyanakkor a válogatott más légkör, új impulzusokat kap Varga, és formába lendül” – elemezte a támadó helyzetét a Ferencváros korábbi vezető-, a válogatott egykori pályaedzője, László Csaba a Nemzeti Sportrádióban.

Varga Barnabás, a Ferencváros (j) és Joao Nunes, az Újpest játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójában játszott Ferencváros TC Újpest FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2024. augusztus 17-én.

Pánikra persze semmi ok. Varga Barnabás élvezi Marco Rossi és Pascal Jansen bizalmát is, ugyanakkor a válogatottban Szabó Levente, a Fradiban Matheus Saldanha személyében új riválist, egyben poszttársat is kapott. S az sem elhanyagolható, hogy nagyon magasra tette a lécet saját maga számára is. 2022/2023-ban 26, 2023/2024-ben 20 góllal lett gólkirály, az első válogatott meccsén, amikor a kezdőcsapat tagja lett, rögtön eredményes volt tavaly júniusban Litvánia ellen. 18 fellépésén 7 gólig jutott, az eb-n is betalált a svájciak kapujába. Az előző idényben volt olyan örökrangadó, amelyen négyszer köszönt be, alig több mint három perc alatt triplázott.

Fejjel különösen eredményes – az újabb gólokkal bizonyíthatja, hogy fejben is erős!