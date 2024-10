Két klasszis, külön utakon: miért különleges ez a nap a válogatott sikerkovácsai számára?

Marco Rossi kulcsemberei között tehát napra pontosan hat év van, a közös születésnap és a sors azonban két teljesen eltérő életutat jelölt ki számukra.

Korán érő típus

Szoboszlai Dominik sokáig az édesapja, Szoboszlai Zsolt irányítása mellett készült a labdarúgó pályafutására, akivel már egészen kiskorától rendkívül tudatosan építette a karrierjét. A székesfehérvári Főnix Goldból Közép-Európa egyik legjobb játékosmegfigyelő-hálózatával rendelkező klubjához, az osztrák Salzburghoz került, 2016. júliusában hároméves szerződést kötött az egyesülettel. A felnőttek között történő bemutatkozására 17 évesen mégis egy kölcsönösen előnyös megállapodás értelmében a Liefering együttesében került sor az osztrák másodosztályban.

Elszántságának és végtelenül profi hozzáállásának köszönhetően hamar letette a névjegyét ebben a ligában, így 2018 telén már ismét Salzburgban készülhetett – ahol szoros barátságot kötött a norvég Erling Haalanddal is. Wolfgang Amadeus Mozart szülővárosában sem fukarkodott remek teljesítményekkel, miközben a magyar korosztályos válogatottakban is megismerkedhettünk a nevével. Felnőtté válásával egy időben felgyorsultak az események, bajnoki cím, kupagyőzelem is került a tarsolyába, 2019. szeptember 17-én pedig a szezon első BL-meccsén kezdőként betalált a belga Genk ellen 6–2-re megnyert találkozón,

ezzel Szoboszlai lett a legfiatalabb magyar játékos, aki pályára lépett és gólt lőtt a legrangosabb kupasorozatban.

A parádés mutatók meggyőzték a Salzburg testvércsapatának, az RB Leipzignek a képviselőit is, így újabb szintet léphetett a karrierjében a magyar klasszis: 2020. december 17-én négy és fél évre szóló, 2025 nyaráig érvényes szerződést írt alá a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató klubhoz.

Modernkori David Beckhamként tudom jellemezni. Neki volt ilyen képessége, mint amit láthatunk Dominiknál, egyszerre tud indítani ívelt és erős, lőtt passzokkal ugyanolyan pontosan. Szoboszlai tárháza azonban ennél is színesebb, és megvan hozzá a kellő rúgóerő”

– jellemezte őt Jesse Marsch, aki Salzburg után Lipcsében is Szoboszlai edzője volt.