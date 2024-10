Ez nem volt elegáns: jól kibabrált a Liverpool Szoboszlai Dominikkal

Egészen 2023 nyaráig még a magyar válogatott csapatkapitánya is a lipcsei klub tagja volt, akkor igazolt Angliába, ahol előbb Jürgen Klopp, majd Arne Slot is főszerepet szánt neki együttesének középpályáján. Az RB Leipzignál úgy gondolták, a szerda esti mérkőzés remek alkalmat kínál Szoboszlai elbúcsúztatására, a németek szerettek volna megemlékezni az együtt töltött két és fél szezonról, az angolok azonban megvétózták az ötletet – írja a Bild.

A lipcsei elképzelés szerint a kezdő sípszó előtt köszöntötték volna korábbi kedvencüket, a Liverpool azonban nem ment bele az ötletbe, nem akarták, hogy bármi elterelje Szoboszlai figyelmét a meccsről. A klub egykori játékosai egyébként általában egy bronzba öntött bikát kapnak búcsúajándékként a klubtól.

Tavaly a Manchester City látogatásakor a horvát védőtől, Josko Gvardioltól szerettek volna búcsút venni hasonlóképpen, de akkor Pep Guardiola torpedózta meg a tervet.

A lipcsei edző, Marco Rose egyébként érthetően elragadtatással beszélt Szoboszlai teljesítményéről a meccs előtt.

Nagyon hiányzik Szobó, remek munkát végez Liverpoolban, hihetetlenül szorgalmas és kiváló állapotban van. Nagyon várjuk őt, de ettől függetlenül nyerni akarunk ellene”

– fogalmazott a tréner, akinek mostanra kiderült, nem jött be a terve, hiszen az angolok minimális különbségű győzelmet arattak, és három mérkőzés után továbbra is hibátlan mérleggel állnak az elitsorozatban.

Az összecsapás előtt Szoboszlai is hangsúlyozta, mennyire jól eső érzés számára visszatérni a lipcsei stadionba: „Alig vártam, hogy újra láthassuk egymást, a régi barátaimat és a szurkolókat. Most végre igazán elköszönhetek, az átigazolásomkor nagyon gyorsan történt a változás, nem igazán volt lehetőségem” – mesélte a magyar középpályás. Nos, a találkozás összejött, a hivatalos búcsúztatás ezúttal is elmaradt.