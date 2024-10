Barátok közt Orbánnal és Gulácsival: Szoboszlai a lipcsei visszatérés előtt elárulta, mire nem tudott felkészülni

Nyitókép: AFP/Odd Andersen

Szoboszlai Dominik farkasszemet néz korábbi csapattársaival, többek között Willi Orbánnal és Gulácsi Péterrel. A labdarúgó Bajnokok Ligája 3. fordulójának magyaros slágermérkőzésén a Liverpool vendégszerepel az RB Leipzig otthonában (szerda, 21.00). A három magyar válogatott kitűnőség tavaly még egy klubban szerepelt, most „Szobo” ellenfélként érkezett vissza Lipcsébe. A 24. születésnapja előtt álló középpályás érthetően érzelemdúsan várja a találkozót, ami apropót is ad számára (is), hogy kicsit visszatekintsen.

„A mérkőzés természetesen különleges lesz számomra, mert két és fél nagyszerű évet töltöttem Lipcsében. Még mindig sok embert ismerek, és nagyon hálás vagyok a két kupagyőzelem és sok szeretet miatt.

A végén az RB olyan játékossá tett, amilyen ma vagyok. Fiatal tehetségként érkeztem, kész férfiként távoztam. A lipcsei csapat nélkül valószínűleg nem ugrottam volna a világ legjobb bajnokságába”

– hálálkodott az RB Leipzig hivatalos oldalának adott exkluzív interjújában.

2022, október 5.: RB Leipzig - Celtic Glasgow Bajnokok Ligája csoportmérkőzés. A német csapatban három magyar szerepelt. Az álló sorban balról a negyedik Willi Orbán, jobbján Szoboszlai Dominik, a sor végén a kapus, Gulácsi Péter.

Szintlépés

Szoboszlai valóban nem túlzott, amikor arra utalt, a kelet-német város kirakatcsapata kiváló ugródeszka volt ahhoz, hogy a világ élvonalába tartozó Bundesligából a még magasabban jegyzett angol Premier League-be kerülhessen. Élt a lehetőséggel, és tett is érte, hogy 70 millió eurót (28 milliárd forintot) sem sajnáljon a játékjogáért a Liverpool 2023 nyarán. Az osztrák testvérklub, a Salzburg (83 meccs: 26 gól, 34 gólpassz) „kinövését” követően jóval nagyobb kihívásoknak felelt meg, miközben a mutatói kiválóak maradtak (91 meccs: 20 gól, 22 gólpassz). A második pályára lépésekor, a hazai debütálásakor duplázott a Stuttgart ellen, a Leverkusen otthonában győztes gólt szerzett. Második szezonjában a Bayern München és a Borussia Dortmund kapuját is bevette. A habot a tortára a Német Kupa (DFP-Pokal) 2023-as döntőjében tette fel:

a Leipzig 2-0-ra legyőzte a Frankfurtot a berlini mérkőzésen, Szoboszlai lőtte a második gólt, s ezzel Détári Lajos 1985-ös sorsdöntő szabadrúgása után 35 évvel volt eredményes a sorozat végjátékában honfitársunk.

Szoboszlai Liverpoolban sem torpant meg, első szezonjában 33 fellépésén 3 góllal és 3 assziszttal, illetve 2111 perc zakatolással járult hozzá PL-bronzérmes megszerzéséhez. Összesen 45 (!) mérkőzésen kapott lehetőséget, egyértelműen felvette a világ legerősebb bajnokságának iramát. Az új idényben mind a 8 fordulóban a pályán volt az éllovas csapatban, a Bajnokok Ligájában a Milan otthonában betalált, a Bologna ellen gólpasszt adott.