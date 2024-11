A Barcelona sztárja lehet Szoboszlai új csapattársa – vagy riválisa?

Az átigazolással tehát mindkét fél nyerne, állítólag 60 millió euró körüli összeért meg is köthetik az üzletet. De mit jelentene mindez Szoboszlai Dominik számára, akinek a Liverpool középpályáján így is erős versenyben kell helytállnia? Ezt egyelőre nem lehet megmondani. De Jong eredetileg középső középpályás – egy kicsit hátrébb játszik, mint ahol Szoboszlai játszott Klopp rendszerében –, de védekező és támadó szerepkörben is megállja a helyét.

Ez pedig azt jelenti, hogy elsősorban Alexis Mac Allister és Ryan Gravenbech lenne a riválisa a csapatba kerülésért, de lehet olyan forgatókönyv, amelyben Szoboszlai helyén szerepelne a holland játékos. Amennyiben De Jongot szerződteti a Liverpool döntés Arne Slot kezében lesz.