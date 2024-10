Szoboszlai és Bellingham legjobb barátja a Real Madridba tart?

A királyi gárdának e poszton nem sok variálási lehetősége maradt,

hiszen csupán Lucas Vázquez a bevethető futballista, ezért a madridinak sürgősen lépniük kell! A hírek szerint már meg is van a jelölt: a Liverpool válogatott hátvédje, Trent Alexander-Arnold az első számú kiszemelt, mindezt megerősíti az a tény is, hogy a Mersey-parti klub csapatkapitánya már korábban is a 36-szoros spanyol bajnok látószögébe került.

Hamarosan elválik a két jó barát,Trent Alexander-Arnold (középen) és Szoboszlai Dominik útja? Fotó: MTI/AP/Rui Vieira

Kis szépséghiba, hogy a Pool csapatkapitányának (aki igazi klublegendának számít, hiszen pályafutása során csak a Liverpoolban játszott, a klubbal pedig begyűjtött egy BL- és egy bajnoki trófeát is, emellett elhódította az FA Kupát és a Ligakupát is) csupán 2025. június 30-án jár le a szerződése, emiatt fizetni is kellene érte, de ez azért a Real Madridnak nem szokott különösebb akadály lenni – pláne, hogy a klub valóban kényszerhelyzetben van!

Cseppet sem mellékes tény, hogy a 31-szeres válogatott jobbhátvéd honfitársai közül Jude Bellinghammel van igazán jó barátságban (a Vörösöknél Szoboszlai Dominik a legjobb haverja...), ez a tény pedig akár meg is erősítheti, sőt fel is gyorsíthatja Trent Alexander-Arnold Madridba költözését.

A katalán Sport című napilap szerint a tranzakcióra januárban mindenképpen sor kerül – ahogy mondani szokták, kíváncsian várjuk a fejleményeket!