Röpködnek az eurómilliók a magyar játékosokért: nem csak Szoboszlaiért hajlandóak zsebükbe nyúlni a sztárcsapatok

Willi Orbánnak sem kell szerénykednie

Negyedik a listán a válogatott és az RB Leipzig védelmének oszlopa, Willi Orbán 10 millió euróval. Orbán évek óta vezére és kulcsjátékosa a Bundesliga egyik élcsapatának, és bár a múlt szezonban a bajnoki meccsek közel feléről hiányzott sérülés miatt, változatlanul a legpiacképesebb magyar futballisták közé tartozik.

A legnagyobb értékvesztést Szalai Attila produkálta, aki két éve a Fenerbahcénál igazi sztárnak számított, kirobbanthatlan volt a csapatból, imádták a szurkolók is, értékét akkor 14-15 millió euró környékére lőtte be a Transfermarkt, és játékjogáért ehhez közeli összeget,

12,3 millió eurót utalt át a törököknek a Hoffenheim.

A kék-fehér együttesben viszont mindössze négy mérkőzés jutott neki a múlt szezonban, januárban kölcsön is adták Freiburgba, de ott is csak három találkozón vetették be. A nyári holtidényben visszatért Hoffenheimbe, de eddig egyetlen bajnokin sem játszott, így az őszi válogatott meccsekre már Marco Rossi sem küldött neki meghívót. Mellőzése nyomán piaci értéke is drasztikusan visszaesett, jelenleg mindössze 2 millió euróra taksálják.

Balogh Botond is egyre fontosabb szerepet kap a Serie A-ban

Szalaival ellentétes utat járt be Balogh Botond, aki egyre fontosabb szerepet kap a nyár óta már Serie A-s Parmában. Idén nyolcból hét bajnokin adott neki lehetőséget Fabio Pecchia vezetőedző, négy összecsapást végigjátszott a 22 esztendős védő, összesen 582 percet töltött a gyepen, a Milan elleni bravúrgyőzelem során különösen jól futballozott.

2023 decemberében még csak 900 ezer eurót ért, most már ennek közel háromszorosára, 2,5 millió euróra értékelik, több komoly kérő, köztük élcsapatok is érdeklődtek iránta a közelmúltban.

Az angol Brighton mellett állítólag a német bajnok Leverkusen és az olasz bajnoki címvédő Inter is szerette volna a soraiban tudni, jóllehet, a menedzsere szerint a mostani idény végéig nagy valószínűséggel a Parma alkalmazottja marad.