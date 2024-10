Mi lesz ebből? Már a Bajnokok Ligája-döntős is figyeli a magyar focistát!

Nyitókép: Robin Jones - AFC Bournemouth/Getty Images

***

Sajtóhírek szerint a Borussia Dortmund is érdeklődik a magyar válogatott védő, az utóbbi időben Angliában az Arsenallal, a Chelsea-vel, a Liverpoollal és a Manchester Uniteddel is hírbe hozott Kerkez Milos iránt- írja a Nemzeti Sport a TeamTalk-ra hivatkozva, amely szerint a németek a Chelsea balhátvédjét, Ben Chilwellt szeretnék megszerezni a januári átigazolási időszakban, de a portál megemlítette, hogy az AFC Bournemouth játékosát, Kerkez Milost is figyeli a német klub.

Az oldal információi szerint a BVB már többször is küldött játékosmegfigyelőket a magyar válogatott védő mérkőzéseire,

és úgy vélik a németek is, Kerkez nagyon jó formában játszik ebben az idényben, eddig a Premier League-ben mind a nyolc fordulóban kezdő volt, és csak kétszer cserélték le.

A mindössze 20 esztendős, 21-szeres válogatott labdarúgó piaci értékét 20 millió euróra (8 milliárd forintra) becsüli a mértékadó Transfermarkt. Az biztos, hogy mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki szeretné megszerezni a játékjogát.