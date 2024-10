Megint kikapott a Loki, most akkor mi lesz Máté Csabával?

Nos, nem hatott az ultimátum, az első akadályt nem sikerült megugrani, megint gyenge játékkal kapott ki a Loki, Mátéval már ötödször egymás után.

Amúgy a Fehérvár is rossz sorozatban volt, mivel zsinórban négy tétmeccset vesztett el, de most kapóra jött számára, hogy a DVSC még ennél is nagyobb hullámvölgyben van. A Vidi Nejc Gradisar duplájával könnyedén nyerte meg ezt a bajnokit. A Debrecen most is hitehagyottan és elképzelés nélkül futballozott. A találkozó után Máté nem mondott le, s bízik benne, hogy kemény munkával megfordul csapata szerencséje.

„Vegyes érzéseim vannak. Feszült meccs volt, mindkét csapat feszülten játszott. Az első gól meghatározó volt, mindig megnyugtatja azt, aki szerzi. Sajnos nem mi szereztük. A második félidőben voltak helyzeteink, de a góllövéssel hadilábon állunk. Küzdeni tudásban javult a csapat, több helyzetünk is volt, de ez ma kevés volt. Több volt ebben, mint a Paks elleni meccsben, de nehéz ilyenkor a pozitívumokat keresni. A Fehérvár ellentámadásiban volt veszély, de akkor nekünk már rizikót kellett vállalni. A mi helyzetünkben mindegy, hogy 2–1 vagy 3–0 az állás, menni kell előre” – mondta az M4 Sportnak a meccs után a DVSC vezetőedzője.

Most akkor jönnek a szankciók, s Máté Csaba vajon marad-e?

Sok debreceni szurkolóban felmerült ez, főleg az utóbbi kérdés. Nagy valószínűséggel a jövő heti, Mezőkövesd elleni kupameccset megvárják még a vezetők, s csak utána döntenek a Fradi volt edzőjének sorsáról. De könnyen lehet, hogy ez volt Máté utolsó NB I-es mérkőzése a Debrecen kispadján. A Loki tizenegy forduló alatt mindössze hét pontot gyűjtött, s továbbra is csak a 11. a tabellán.

NB I, 11. forduló:

Puskás Akadémia–Diósgyőri VTK 1–1

Fehérvár FC–Debreceni VSC 2–0