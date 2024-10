Lesz pénz Szoboszlai Dominik fizetésére: gigaüzletet kötött a Liverpool

Fotó: Ronny Hartmann/AFP

A Liverpool labdarúgócsapata hivatalosan is bejelentette, hogy a következő szezontól ismét Adidas felszerelésben játssza a meccseit. Korábban, 2006 ás 2012 között már szállított sportfelszerelést a német cég a Vörösöknek, amely most az összes riválisát lenyomta a liciten, a Nike és a Puma is alulmaradt a versenyben.

Az öt évre szóló szerződés évi 60 millió fontot jelent Szoboszlai Dominik klubjának.

Az európai labdarúgás topklubjai közül jelenleg a Real Madrid keresi a legtöbbet a sportszergyártóval kötött megállapodásával, az október végén edzőt váltó Manchester United jövőre azonban vélhetően megelőzi, illetve a rivális Barcelonánál is dolgoznak egy új Nike-szerződésen.