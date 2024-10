„A kritikák mindig hangosabbak, mint a dicsérő szavak” – a születésnapos polihisztor, Hrutka János a Mandinernek

Ha bármit megváltoztathatna a múltjában, mi lenne az?

Az ég világon semmit. Az, hogy erről és itt beszélgetünk azért lehetséges, mert ez a sok csoda, könnyebb és nehezebb feladat megtörtént velem. Azért, mert ennyi színes és érdekes emberrel találkozhattam. Tökéletes volt így minden.

Magyar és német bajnok profi játékosként, 24-szeres válogatott labdarúgóként csodálatos eredményeket ért el. Miért lehet a leginkább hálás a sportnak?

Leginkább azért az emberért, akivé a sport által váltam. Egy kitartó, önmagát és a döntéseit felvállaló, energikus, érdeklődő, folyamatosan fejlődni akaró emberré. Nagyon sokat kaptam a sporttól, sok mindenre megtanított, sok értékes emberrel ismertetett meg.

Az 1999-es magyar-angol másik gólszerzője, Alan Shearer mennyire volt nosztalgiázós kedvében, amikor néhány hete találkoztak Milánóban?

Említettem neki azt a mérkőzést. Amikor meghallotta, egyből váltott, sokkal közvetlenebb lett. Rendkívüli személyiség és kiváló sportember, szakértő.

A televízióban és az interneten is rendkívül aktív, lelkesen ír, illetve beszél a sportról. Mikor körvonalazódott, hogy ez (is) lesz az útja?

Mindig is érdekelt a sport háttere, és már aktív labdarúgóként zavart a sportolókkal, azon belül is leginkább a futballistákkal szemben megfogalmazódó sok sztereotípia. Ezért sokat tanultam, többek között újságírást is. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy eleinte segített, hogy egy akármilyen szintű, ismertebb labdarúgó voltam, azonban most már sok pozitív visszajelzést kapok az írásaim és a tévés szerepléseim után is. Mindig is hajtott a vágy, hogy megmutassam, sokkal több vagyok, mint egy elkönyvelt futballista, más területen is lehetek sikeres. Alázat, edukáció és akaraterő kérdése. Plusz természetesen a szenvedélyé, az sehonnan sem hiányozhat.

Ha magáról írna egy pályafutást összegző cikket, miként tekintene vissza az aktív évekre, mi kapná a legnagyobb hangsúlyt?

Édesapám és a családom. Nekik köszönhetek mindent. Nélkülük ez nem sikerült volna.