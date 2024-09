Tavaly elgáncsolta a Győrt, most a címvédő Ferencvárost tréfálta volna meg a Mosonmagyaróvár

Nyitókép: fradi.hu

A tavalyi bronzérmes Mosonmagyaróvár otthonában lépett pályára a Ferencváros női kézilabdacsapata az NB I második fordulójában. A mérkőzést szerdán 19 órától játszották a mosonmagyaróvári UFM Arénában, ahol a zöld-fehérek 29-23-as győzelmet arattak.

Jól kezdte az idényt a Fradi női kézilabdacsapata, hiszen a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is magabiztos győzelmet aratott még annak ellenére is, hogy az első félidő egyik találkozón se volt tökéletes. Amint azt megszokhattuk, pörög tovább az évad, szerdán már itt is volt az újabb összecsapás, méghozzá a nehezebb fajta.

A Mosonmagyaróvár otthonában játszottak a zöld-fehér lányok, ott pedig az elmúlt években rendre szoros meccseket vívtak, s bár legtöbbször sikerült megszereznie a Fradinak a két pontot, 2023 februárjában egy döntetlen is becsúszott.

A Móvár az első fordulóban a Győr otthonában lépett pályára és szenvedett vereséget – az ETO szemernyi esélyt se hagyott vendégének, már negyed óra után hét, a szünetben tizenegy gól volt a különbség, a végeredmény 32-21 lett. A Fradi valamivel nehezebben, de magabiztosan gyűjtötte be a két pontot az MKC ellen a zöld-fehér együttes, amely miután kialakult az előny, háromnál közelebb már egyszer se engedte ellenfelét, szombaton pedig jöhet az újabb Bajnokok Ligája-összecsapás.