Szoboszlai Dominikot is kiemelte edzője a nem mindennapi BL-találkozó után

Már csak azért is fontos volt a jó eredmény, mert mint arról a Mandiner is beszámolt, három nyertes bajnoki után a Liverpool hazai környezetben kapott ki 1-0-ra a Nottingham Forresttől – hasonló csúfság 55 éve nem fordult elő a Vörösökkel. Arne Slot a mérkőzés utáni sajtótájékoztazón is elismerte, egy holland számára mindig különleges a San Siróban az AC Milan ellen szerepelni, hiszen korábban éppen legendás honfitársai (Frank Rijkaard, Ruud Gullit és Marco van Basten, majd később Clarence Seedorf) révén is vált a világ egyik legjobb klubjává a milánói alakulat.

Harmadrészt – a Bajnokok Ligája-debütáláson túl – azért is fontos volt a jó szereplés, hiszen a Liverpool vezetőedzője éppen a mérkőzés napján ünnepelte 46. születésnapját. Ismert: bár a hazaiak egy korai góllal ráijesztettek a Liverpoolra, Szoboszlaiék magabiztosan fordították meg a találkozót – a kegyelemdöfést jelentő harmadik gólt éppen a magyar válogatott csapatkapitánya szerezte!

Arne Slot csupán a mérkőzés végén nyugodhatott meg teljesen Fotó: AFP/Giuseppe Maffia

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Arne Slot a fentieken túl a továbbiakat mondta el:

„Az ember általában a családja és a barátai körében tartja a születésnapját, de egy futballedző számára igazán különleges, ha a futball egyik szentélyében, ráadásul győzelemmel ünnepelhet. Lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de az elejétől kezdve mi irányítottuk a meccset. Ám az első percekben mégis ránk ijesztettek kicsit a hazaiak, ráadásul

a Nottingham Forest elleni kudarc is nyilván még ott motoszkált néhány játékos fejében,

de szerencsére már az első félidőben sikerült fordítanunk, végül magabiztosan nyertük meg a találkozót”.

A játékosok teljesítményét így értékelte a holland menedzser:

„Cody Gakpo és Ryan Gravenberch mellett

több játékost is kiemelhetnék, például Alexis MacAllister és Szoboszlai Dominik középpályás játékát, akik remek ritmusváltásokat mutattak be,

de a lényeg, hogy nem az egyének teljesítményéről kell beszélni, hanem a teljes csapatéról. Hiszen egyes futballisták kiemelkedő játéka csak egy remekül játszó csapatban valósulhat meg és kerülhet felszínre!”