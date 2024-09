Kapufát lőttek Szoboszlai Dominik kritikusai a Milan elleni meccset illetően

2024. szeptember 17. 20:05

Nem igazolódtak be a This is Anfield várakozásai, Slot bizalma a magyar játékos iránt továbbra is töretlen.

Nyitókép: Joe Robbins/Icon Sportswire via Getty Images Kedden este 21 órától megkezdődik a Bajnokok Ligája 2024-2025-ös idénye, amely számos újdonságot tartogat a lebonyolítást illetően. Az első fordulóban lép pályára a Liverpool is az olasz AC Milan vendégeként. A két klub korábban két Bl-döntőt is játszott egymás ellen, 2005-ben a Liverpool elképesztő mérkőzésen háromgólos hátrányból egyenlítve nyert tizenegyesekkel, majd 2007-ben ismét a fináléban találkoztak, és a Milán revansot vett a két évvel korábbi vereségért, és 2-1-re nyert. Mindenképp izgalmas lesz tehát a meccs, amely Szoboszlai Dominikot is érinti.

A Liverpoolhoz közel álló thisisanfield.com az embert próbáló sorozatra készülve korábban arról írt, hogy a tavalyi túlterhelés okozta sérüléséből okulva Szoboszlaira is ráfér a pihenés, és kimaradhat a kezdőből, főleg, miután bőven érték a bírálatok a Nottingham Forest elleni hétvégi vereség miatt. A lap azt írta,, Curtis Jones kész beugrani a magyar 8-as helyetteseként. Nos, a thisisanfield.com-nak nem volt igaza, hiszen bár Arne Slot, a Liverpool edzője kemény kritikával illette a magyar labdarúgót, mégis betette a kezdőbe a Milan ellen. Reméljük, hogy a tréner bizalma a Szoboszlai iránt továbbra is töretlen lesz, a magyar labdarúgó pedig megfogadja Slot tanácsait!

