Hihetetlen gólparádét hozott a múlt hét: Szoboszlai, Gazdag és Dárdai is betalált (VIDEÓK)

Nyitókép: Koszticsák Szilárd /MTI

Szoboszlai Dominik révén született a múlt héten magyar gól a Bajnokok Ligája főtábláján. A magyar válogatott csapatkapitánya mellett betalált a héten Dárdai Palkó és Komáromi György is. Ha számszakilag nézzük, a háromgólos Gazdag Dániel, Redzic Damir és Klausz Milán vitte a prímet.

Szoboszlai Dominik góllal tért vissza a Bajnokok Ligájába, ezzel történelmet írva.

A Liverpool magyar középpályása a múlt keddi Milan elleni találatával az első magyar labdarúgó lett, aki három különböző klub színeiben is betalált a BL-ben. Olaszországban Szoboszlai gólja alakította ki a 3-1-es végeredményt a Liverpool javára. Ezt követően, a múlt hétvégi bajnoki mérkőzésen, a Liverpool 3-0-ra győzte le a Bournemouth-t, ahol Szoboszlai egy órát játszott, míg a Bournemouth oldalán Kerkez Milos végig a pályán volt.

Az angol másodosztályban Szűcs Kornél végigjátszotta a kilencven percet, de csapata, a Plymouth 1-0-s vereséget szenvedett a West Bromwich ellen. A túloldalon Callum Styles a kispadról figyelte a találkozót. A harmadosztályban is pályára lépett egy korábbi magyar válogatott, Schön Szabolcs hetvenkét percet kapott a Boltonban, amely 5-2-re győzte le a Readinget.

Magyar játékosokkal indult az új Bajnokok Ligája idény is. Gulácsi Péter és Willi Orbán az RB Leipzig színeiben játszottak, ám csapatuk fájdalmas, 2-1-es vereséget szenvedett az Atlético Madrid otthonában. Gulácsiék a bajnokságban sem tudtak javítani, a St. Pauli elleni 0-0-s döntetlen két magyarral a pályán szintén nem hozott sikert. A Bundesligában Schäfer András (Union Berlin) is pályára lépett, végig játszva a Hoffenheim elleni 2-1-es győzelmet, míg Szalai Attila nem került be a meccskeretbe.

A német másodosztályban szereplő magyarok sikeres hétvégét zártak:

Dárdai Palkó csereként beállva gólt szerzett, míg testvére, Dárdai Márton végigjátszotta a Hertha Nürnberg elleni 2-0-s győzelmét.

Németh András kezdőként lépett pályára a Münsterben, ahol gólpasszt is adott, Szabó Levente pedig csereként segítette győzelemhez a Braunschweig csapatát. Mindkét együttes első szezonbeli sikerét aratta.