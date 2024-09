Gera Zoltán elárulta, hogyan bírja foci nélkül

Nyitókép, fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

***

Ismert: a magyar futball legendája négy fordulót követően, az újonc Tatabánya elleni hazai vereség (0-1) után közös megegyezéssel távozott Angyalföldről. Az nb1.hu-nak adott nyilatkozatában először arról mesélt, mihez is kezd a rengeteg szabadidejével.

„Éppen azon gondolkodtam, hogy

17 éves koromban kezdtem el mindenféle munkát, és azóta először van időm pihenni.

Kicsit szokni kell. De jól érzem magam, mert így például több időt tudok tölteni a gyerekeimmel”.

Az is szóba került, hogy segítőjével, Csizmadia Csabával nem a Vasasnál dolgoztak először együtt.

„Csabát még játékosként a válogatottból ismerem, majd együtt végeztük el az UEFA Pro-licences képzését. Az U21-es válogatottnál kezdtük el a közös edzősködést, aztán a Vasasba is jött velem. Jól tudtunk együtt dolgozni, örülök, hogy segítette a munkámat, a támaszom volt, sok tapasztalata is van már, vezetőedzőként is dolgozott korábban. Jól kiegészítettük egymást, azzal együtt, hogy különböző karakterek vagyunk.”

Gera a Vasas előtt az U21-es válogatottat irányította Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az angyalföldi munka előtt Gera évekig az U21-es válogatott szövetségi edzőjeként dolgozott, természetesen karakteres véleménye van az utánpótlásképzésről is: „Nem egyszerű minőségi játékosokat kinevelni, mert óriási a konkurencia, ha a világ futballját nézzük. Fontos, hogy a fiatalok játéklehetőséget kapjanak minél korábban. Nyilván valaki tud élni vele, valaki kevésbé, de nem egyszerű játékosokat kinevelni. Sok minden megváltozott a futball körül, van, ami nem működik, a cél természetesen az, hogy minél többen és minél fiatalabban be tudjanak mutatkozni az első, vagy akár a másodosztályban. Erre létezik is törekvés azáltal, hogy szabályokat hoznak.

Nem a legjobb, ha egy szabály miatt kell a fiatalokat betenni a csapatba, jó lenne, ha maguktól harcolnák ki a lehetőséget.

A csapatok más-más célokért küzdenek, valaki kevesebb, valaki több fiatalt tesz be, ez függ a klub filozófiájától. De összességében jobb a helyzet, mint volt”.

Angliában játékosként is letette a névjegyét, nem véletlen, hogy a mai napig szívesen fogadják Fotó: mirror.co.uk

A magyar futball legendája azt is elárulta: az elmúlt időszakban többször is járt korábbi sikerei helyszínén, Angliában, tanulmányúton: