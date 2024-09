Erling Haalandot hat olasz "tüntette el"

Nyitókép: MTI/AP/Dave Thompson

Az átalakított Bajnokok Ligája első fordulójának rangadója komoly csalódást okozott. Az angol bajnok Manchester City és az olasz Internazionale labdarúgócsapatának szerdai összecsapása nem hozott gólt. Persze gólparádéra talán senki sem számított, mert elég ha visszapörgetjük a gondolatainkat a 2023-as BL-döntőig, amelyet ez a két csapat játszott, s akkor egyetlen gól döntött a Manchester City javára az Inter ellen. Most ennyit sem láthattunk.

Simone Inzaghi védelmi taktikáját a hazaiak edzője, Pep Guardiola is dicsérte a meccs után. Az angolok többet birtokolták a labdát, több nagy helyzetet is kialakítottak, míg az Internazionale gyors kontratámadásokból próbált veszélyeztetni. Az olasz csapatnak meg is voltak a helyzetei, ám igazán komoly ziccere azonban csak a Citynek volt. A legnagyobbra egészen a 89. percig kellett várni, amikor Ilkay Gündogan ajtó-ablak szituációban fejelt Yann Sommer kezébe, így maradt a 0–0. Sokaknak csalódást okozott Erling Haaland, aki nem talált be ezen a meccsen. A manchesteriek norvég csatárklasszisának elképesztő statisztikája van, ugyanis 39 meccsen 41 gólnál jár a legrangosabb európai kupasorozatban, azonban gyakran megkapja, hogy a nagy meccseken hajlamos eltűnni. Például a 2022/23-as szezonban a Manchester City megnyerte a Bajnokok Ligáját, Haaland pedig 12 góllal a sorozat gólkirálya lett. Azonban a Real Madrid elleni elődöntős párharcban már nem talált be, és az Inter elleni döntőben sem. Legutóbb kilenc gólt lőtt a BL-ben, de akkor is inkább csak a „kiscsapatok” ellen brillírozott – írja az Origo.

„Az Inter olyan csapat, amelyik nagyon jól védekezik. Ők a védekezés és az átmenet mesterei. Körülbelül másfél helyzetünk volt, nem lehet sok lehetőséget teremteni, amikor az ellenfél tizenegy játékossal védekezik ilyen mélyen. Elégedett vagyok a teljesítményünkkel, minden tetszett. Tudtuk, milyen nehéz lesz, hiszen remek csapat az olaszoké. Jobb lett volna nyerni, de nem bántam meg semmit. Szeretem az Inter játékát, ezért is mondom, hogy jól teljesítettünk, mert tudtuk, hogy milyen jó az ellenfél” – nyilatkozta a találkozó után Pep Guardiola, a Manchester City edzője, aki azért

kitért Haaland teljesítményére is. A norvég csatárról azt mondta, hogy hat emberük fogta a meccsen, három elöl és három hátul, ez minden játékosnak nehézséget okoz, bárhol a világon.

A spanyol edző hallotta, ahogy az ellenfél kispadjáról is folyamatosan azt mondják, hogy közelebb, közelebb.