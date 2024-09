„Az elején féltem, de most már kifejezetten élvezem a paralimpiát!” – Konkoly Zsófia a Mandinernek

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Ismert: Konkoly Zsófia szerezte a magyar paralimpiai küldöttség első – és eddigi egyetlen – (arany)érmét Párizsban (erről ITT számolt be a Mandiner), érthető, hogy mosolyogva várta a kérdéseket a La Defense Aréna mix-zónájában. Adta magát, hogy a legfrissebb paralimpiai aranyérem óta eltelt pár napról kérdezzük.

„Olvastam, hogy Illés Fanni is azt nyilatkozta, mivel már paralimpiai bajnokként érkezett Párizsba, mindenféle teher nélkül úszhatott. Nos, valami hasonlót érzek most is. Szerencsére az első nap minden összejött, a maximumot sikerült kihozni magamból, és összejött az aranyérem, így nekem is nagy kő esett le a szívemről. Ezt már senki nem veszi el tőlem. Persze, ez nem azt jelenti, hogy a hátralévő számaimat nem akarom megnyerni, esetleg lazítanék, de nincs már bennem az a görcs, mint korábban.”

Paralimpiai bajnokunk a 100 méteres hátúszás selejtezőjében elért 5. hely után sem volt elégedetlen Fotó: MPB/Víg Johanna

Az úszó elmesélte: a párizsi paralimpia első napján szerzett aranyérem után egy napot pihent, illetve arra szánta ezt az időszakot, hogy reagáljon a különböző reakciókra, dicséretekre, megkeresésekre.

„Szombat óta viszont már kőkeményen edzünk, hiszen nem elégszem meg egyetlen aranyéremmel.

Kicsit magam mögött hagyom a 400 méter gyorsot, és a többi számra fókuszálok, hiszen 200 méter vegyesen és a 100 méter pillangón is dobogóra szeretnék állni.”

Erre minden esélye megvan, hiszen az utóbbi a PSN Zrt. versenyzőjének a fő száma.