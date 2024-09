Anyaként ezüstérmes Illés Fanni a paralimpián

Nyitókép: MOB/Szalmás Péter

Megszerezte a magyar küldöttség második érmét Illés Fanni. A korábban aranyérmet szerző Konkoly Zsófia után a szintén úszó sportolónk 100 méteres mellúszásban végzett a második helyen. Teljesítménye azért is különösen dicséretes, mert immár édesanyaként jutott ki a párizsi játékokra, és szülés utáni depresszióját is leküzdve ért fel a dobogóra. A délelőtti előfutamban is második magyar parasportoló remek második 50 métert produkált, a vezetést is átvette, győztesnek tűnt, ám olasz riválisa, egyébként barátnője jobb benyúlással megelőzte.