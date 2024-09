Illés Fanni 100 méteres mellúszásban a második legjobb idővel jutott be az esti fináléba!

Nyitókép: Szabó Miklós/NS

Vámos Tamás/Párizs

A francia fővárosban zajló paralimpiai játékokon a Vasas sportolója hétfő délelőtt az 5-ös pályán úszott, és mindössze öt századdal lemaradva (1:50:21) ért célba a kínai Cseng mögött. Érthetően elégedetten, mosolyogva nyilatkozott a 100 méteres mellúszás (SB4) előfutama után:

„Jó lett volna, ha becsúszom 1:50 alá, de így sem volt rossz! Maradt bennem még erő, de latolgatni semmiképpen nem szeretnék.

Élvezem, hogy itt vagyok, egy éremnek mindenképpen örülnék, hiszen a két kínai ellenfelemben még van tartalék. Egy biztos: izgalmas finálé lesz!”

- mondta a Mandinernek Illés Fanni, akinek azért is különleges az ötödik paralimpiája, mert Párizsban már édesanyaként vesz részt. Erről így mesél:

„Azért is szerencsés vagyok, mert

paralimpiai bajnokként nekem már nincs veszíteni valóm!

Sosem voltam telhetetlen, számomra most az jelenti a legnagyobb boldogságot, hogy kisfiam, Mór minden versenyemen itt van, másrészt örülök, hogy két év, pontosabban huszonöt hónappal a szülés után újra paralimpiai fináléban úszhatok!

Tokióban megtettem, amit a haza megkövetelt, minden más, csak plusz!

Az biztos, hogy az az extra izgalom, amely esetleg összenyomott korábban valamelyik paralimpiámon, azt most nem érzem. Egyet ígérhetek: rajtam nem múlik semmi, ahogy szoktam, most is beleadok majd mindent. Azért is bizakodó vagyok, mert délután és este mindig jobb teljesítményre vagyok képes...”

A tömött lelátókkal kapcsolatban Fanni elárulta, Pekingben is közel hasonló körülmények között kellett úszni, Londonban is rengetegen voltak, Rióban szintén brutális volt, egyedül a Covid-járvány miatt lezárt Tokióban volt furcsa üres lelátók előtt versenyezni. „Engem abszolút nem zavar a sok néző, hanem inkább pluszt ad, hozzátesz a teljesítményemhez”.

Fanni azt is elmesélte: mivel édesanyja is kinn van vele Párizsban, ő készít majd valami meglepetésebédet, utána pedig jöhet egy nagy alvás a finálé előtt!