„A szívem és a lelkem vitt előre!” – Pap Bianka paralimpiai bajnok úszó a Mandinernek

Fotó: MPB/Lénárt Márton

Vámos Tamás/Párizs

A Vasas SC versenyzője (miután a délelőtti előfutamok után a legjobb idővel került a döntőbe), esélyeshez méltóan rajt-cél győzelmet aratott, s mint elmondta, az aranyéremhez az előző napi bronzérme annyiban járult hozzá, hogy lekerült róla minden teher, másrészt hatalmas lökést is adott, így felszabadultan tudott versenyezni. S hogy ez mennyire így van, igazolja: Bianka úgy vezette le a 100 méter hát fináléja előtti feszültségét, hogy gyakran megsimogatta a csütörtökön nyert bronzérmét, másrészt egy speciális felkészülési elemet is bevetett: a „Magyar népmesék” című rajzfilm-sorozatból nézett meg pár részt.

„Valahogy megéreztem, hogy most nem lesz olyan sima a győzelmem, mint Tokióban volt. Kora délután aludni akartam kicsit, de csak forgolódtam, és számoltam vissza a perceket, amelyek csigalassúsággal teltek.

Lehet, hogy az elmúlt napokban el is fáradtam kicsit, és a döntőben az is nyomasztólag hatott, hogy a vízben tökéletesen hallottam mindent. Például azt, hogy a zsúfolásig tömött lelátó nem nekem szurkol, de ez érthető, hiszen két francia lány is ott volt a fináléban”.

Pap Bianka a közönség kedvence volt!

Fotó: MPB/Lénárt Márton

Ennek ellenére sikerült rajt-cél győzelmet aratni, amely ezen a távon eléggé ritka. Adja magát a kérdés: mindez mennyire volt tudatos.

„Edzőmmel, Szabó Álmossal éppen ezt beszéltük meg: amennyire lehet, az elején adjak bele mindent, és robbanjak el a mezőnytől. Ezzel együtt érzékeltem, hogy az egyik legnagyobb riválisom, az amerikai Alexandra Truwit szinte a nyakamon van, és nem is sok hiányzott, hogy utolérjen, de hiába nem éreztem már a lábam, hiába volt fogytán az erőm, a szívem és a lelkem vitt előre! De szinte az egész mezőny együtt haladt – korábban nem tapasztaltam még ilyet...”

Bianka mindezzel még nem fejezte be a párizsi szereplést, hiszen szombaton még 200 vegyesen (SM10) is rajthoz áll. Vajon mennyire lesz motivált – vagy éppen hatalmas önbizalmat adnak az eddigi sikerek?

„Abszolút éhes vagyok a sikerre! Lehet, hogy amikor reggel felkelek az ágyból, itt fáj, ott fáj majd, de mindenképpen úgy megyek neki ennek a számnak is, mintha még nem nyertem volna semmit ezen a paralimpián”

Nem várt fordulat Konkoly Zsófi kedvenc száma fináléjában!

A péntek esti finálék közül még egyben voltunk érdekeltek, a 100 méteres pillangóban (S9), amely azért volt pikáns, mert immár kétszeres párizsi paralimpiai bajnokunknak, Konkoly Zsófinak ez a fő száma, és mindenképpen aranyérem-esélyesnek számított.