Áll a bál az MTK-nál, miután a labdaszedők a Fradi-játékosok mezeit kérték el

Ahogy arról beszámoltunk, pénteken a Ferencváros könnyedén, 3–1-re verte az MTK-t az örökrangadón az Új Hidegkuti Nándor Stadionban az NB I 7. fordulójának nyitómérkőzésén. A Fradi számára az Anderlecht elleni Európa Liga mérkőzés főpróbája a fordításról és a brazil Saldanha bajnoki bemutatkozása miatt lesz emlékezetes, azonban az MTK oldalán a vereség mellett egy különös eset is bosszantotta a szurkolókat.

Az M4 Sport közvetítésében is jól látszott, hogy a hazaiak fiatal labdaszedői nem a kék-fehérekhez járultak a lefújás után, hanem a ferencvárosi játékosokkal pacsiztak, sőt a mezeiket is elkérték.

Az MTK-drukkereknek még a stúdiós elemzés hátterében is feltűnt a dolog, a közösségi médiában pedig számtalan hozzászólásban kifejezték, hogy ez a magatartás a gyerekektől nem helyes. Persze a „hiba” nem bennük keresendő, ezt pedig a kék-fehéreknél is felismerték, hiszen a klub és az MTK Baráti Kör tagjai az eset után azonnal egyeztetésbe is kezdtek, a fiatalok miként ismerhetnék meg jobban a csapat múltját, hogyan tudják elmélyíteni a klubszeretet bennük.

