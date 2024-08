Végleges a térkép: letarolta Magyarország a régiót olimpiai érmek számában, mutatjuk, mennyire

Number of Olympic medals 🥇🥈🥉 won in the 2024 Olympics



Bosnia: 0

Slovakia: 1

Slovenia: 3

Serbia: 5

Austria: 5

Czechia: 5

Bulgaria: 7

Croatia: 7

Romania: 9

Poland: 10

Ukraine: 12



𝗛𝘂𝗻𝗴𝗮𝗿𝘆: 𝟭𝟵



🇭🇺❤️💪 pic.twitter.com/JdwBRYJZtS