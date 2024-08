Magyar vitorlázónak ez még sosem sikerült előtte – óriási eredményt ért el Vadnai Jonatán Párizsban! (VIDEÓ)

Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) főtitkára kiemelte, „egymás után két olimpián bizonyítottuk, hogy a világ legjobbjai közé tartoznak a magyar vitorlázók”. „Ráadásul az ILCA 7, vagyis korábbi nevén a Laser hajóosztályban Vadnai Jonatán az első magyar, aki egyáltalán bekerült az éremfutamba. Joni sikere ismét azt üzeni a fiataloknak, az utánpótlás versenyzőknek, hogy megéri kitartani, keményen dolgozni, mert magyarként is be lehet kerülni a világ élmezőnyébe. Berecz Zsombor tokiói sikere után két és félszeresére ugrott a 18 év alatti sportolók száma a kluboknál. Most itt az újabb példakép! Gratulálok Vadnai Jonatánnak a fantasztikus eredményhez” – nyilatkozta az MVSZ tájékoztatása szerint.

Vitorlázás, férfiak, ILCA 7, összetett eredmény:

Olimpiai bajnok: Matt Wearn (Ausztrália) 40

2. Pavlosz Kontidesz (Ciprus) 56

3. Stefano Peschiera (Peru) 80

4. Vadnai Jonatán (Magyarország) 84

5. Hermann Tomasgaard (Norvégia) 85

6. Michael Beckett (Nagy-Britannia) 87

(MTI/Mandiner)