Vadnai Jonatán: Ez nem egy elvesztett bronzérem, ez egy megnyert negyedik helyezés!

A fiatal sportoló a versenyt követően úgy fogalmazott,

„Nagyon boldog vagyok, hiszen ez egy megnyert negyedik hely, nem egy elbukott bronz.

Persze matematikai esélyem volt az éremfutam előtt, ezért megpróbáltam mindent, a határokat feszegettem, ez okozta a borulást is a később visszalőtt futamban, de ez tényleg csak matematikai esély volt. Így is feljöttem a hatodikról a negyedik helyre, örülök neki, nincs hiányérzetem. Ha az olimpia kilenc futamát nézzük, akkor az az előkelő helyezés titka, hogy nem bakiztam egyszer sem nagyot. Nem volt egyetlen rossz futamom sem, amikor a mezőny végén értem volna célba. Ez kifizetődött végül. Nagyon élveztem a versenyzést, az olimpia hangulatát, most azt mondom, hogy irány, Los Angeles! Persze, négy év hosszú idő, de már várom az újabb olimpiai futamokat”.