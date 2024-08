„Leginkább ez hiányzott ezen az olimpián...” – a leváltott sikerkapitány a női vízilabda-válogatott kudarcáról

Nyilván az sem segítette az eredményességünket, hogy két gólt is kettős emberhátrányból kaptunk...

Ezt én is túlzásnak éreztem, ráadásul éppen a világ legjobb csapata ellen; nem is az volt a baj, hogy így ítéltek a bírók, hanem hogy mi nem kaptuk meg ugyanezt az esélyt. Hozzátéve, hogy az sem segítette az eredményességünket, hogy 7/1-es volt az emberelőnyös helyzeteink kihasználtsága is...

Bíró Attila sem ért sok mindent a magyar női vízilabda-válogatott párizsi szereplése kapcsán

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Mégis: miként lehet tűzben tartani egy olyan válogatottat, amely nyíltan éremért érkezett Párizsba, ám nem jutott be a legjobb négy közé?

Most már nem kell túlhajtani a lányokat, nem kell edzni, nem kell olyan dolgokat csinálni, amely több energiát visz el, mint amennyit hoz. Bármennyire nehéz, el kell engedni az amerikaiak elleni mérkőzést, és most már teljes erővel arra kell koncentrálni, hogy az 5. helyen végezzünk. Hiszen ez a pozíció is igen fontos számunkra, ezt is nagyon komolyan meg kell becsülni!

Kimondva, kimondatlanul tovább folytatódik a generációváltás a magyar válogatottnál, elég, ha csak a csapatkapitány, Keszthelyi Ritára gondolunk, aki nem valószínű, hogy bevállal még egy olimpiai ciklust. Mennyire bízhatunk az utánpótlás világversenyeken rendkívül eredményesen szereplő csapataink legjobbjaira?