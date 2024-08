Elárulom, ezért nem lett negyedszer olimpiai bajnok Szilágyi Áron! Nagy Tímea a Mandinernek

Nyitókép, fotó: MTI/Illyés Tibor

***

Nagy Tímea egy korábban sosem emlegetett jelenséggel magyarázza Szilágyi Áron váratlanul gyenge egyéni szereplését, kifejti a véleményét a bíráskodásról, beavat minket mennyi alkoholt ivott meg a férfi párbajtőrcsapat győztes fináléja közben, és persze azt is elárulja, miért van szükségük a gyerekeknek arra a fajta csodára, amelyet az olimpiai bajnok legendák mesélnek el nekik...

„A vívás egy olyan sportág, amelyben nem lehet megjósolni a végső győztest”

Kezdjük az egyik legkellemesebb meglepetéssel: Muhari Eszter nevét Párizs előtt a széles közvélemény nem is ismerte, az ön számára mennyire volt váratlan, hogy az ifjú párbajtőröző bronzéremmel tért haza?

A nagy nyilvánosság lehet, hogy nem ismerte Esztert, de szakmai berkekben azért tudtuk róla, hogy nagy tehetség, korábban többek között kadett világbajnoki címet is szerzett. A vívás egy olyan sportág (és ebben rejlik az egyik szépsége is), amelyben nem lehet megjósolni a végső győztest: aranyérmes lehet a világranglista utolsó helyezettje, de kieshet az abszolút esélyes már az első körben. Egy nagy sikerhez mindennek rendben kell lennie! Ezzel együtt Eszter dolgát nyilván megkönnyítette, hogy nem volt rápakolva teher, hiszen úgymond a mezőny oldalvízéről ért be a legjobbak közé, a közvélemény nem tőle várta a kiugró eredményt, másrészt nagyon kemény csaták után ért fel a dobogóra.

Ha már az abszolút esélyességet emlegette: mi történt Szilágyi Áronnal? Mi a magyarázata, hogy háromszoros olimpiai bajnok klasszisunk egyéniben már a 16 közé jutásért kikapott kanadai ellenfelétől?

Amit én gondolok, azt még sehol nem hallottam: Áronnál az úgynevezett fehér köd ereszkedett le! Ő is úgy nyilatkozott, hogy fogalma sincs, mi történt vele, úgy érezte, mintha a páston sem lett volna. Ez egy olyan pszichés állapot, amely mindegyik élsportoló karrierje során egyszer vagy kétszer jelenik meg.

Ezt a valóban ritka jelenséget úgy kell elképzelni, hogy az idegrendszer egyszerűen megbénítja a mozdulatokat!

Velem is előfordult hasonló egy Világkupa döntőjében és egy magyar bajnokság során, de például hasonló játszódhatott le Imre Gézával is, aki Rióban 14:10-es vezetés után kapott ki, ő is egyszerűen leblokkolt.