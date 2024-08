Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

„Ahogy arról a Magyar Nemzet is több ízben beszámolt, éppen akkor, amikor az ökölvívás jövője kétségesnek tűnt az olimpiai programban, talán a sportágat érintő egyik legnagyobb botrány robbant ki a párizsi olimpián. Az algériai Imane Helif és a tajvani Lin Ju-ting nemiségével kapcsolatban nem is kellett volna semminek történnie azonkívül, hogy az említett két bunyós messzire elkerüli az 57 és a 66 kilós női ökölvívó mezőnyt. Ugyanis ahogy azt lapunknak Kovács Kokó István elmondta, mindketten benne voltak abban az öt ökölvívóban, akiket korábban bizonyos külsőségek miatt gendervizsgálatnak vetettek alá. Mind az ötükről – tehát Helifről és Linről is – kiderült, hogy X- és Y-kromoszómával is rendelkeznek, azaz biológiailag férfiak. A világ felháborodva látta az egyenlőtlen küzdelmeket a ringben, és csodálkozott, hogy ide jutott már a sport is.

A genderlobbi már ide is betette a lábát. Nagy pénz van ebben, hiszen a napokban a 2024-es párizsi olimpia női ökölvívótornáján a 66 kg-os súlycsoportban aranyérmes, vitatott nemi hovatartozású algériai Imane Helif videóval jelentkezett, amellyel azt kívánja bizonyítani, hogy neki igenis a nők között van a helye. És ehhez most egy szépségipari cég nyújt neki segítséget. Szóval összenő, ami összetartozik. Számos híres sportoló, Kásás Tamástól Kovács Istvánon, Bárdosi Sándoron át egészen Miló Viktóriáig felemelte a szavát a botrányos eset miatt. Azonban nem mindenkinél verte ki a biztosítékot a szégyenteljes, meglehetősen sportszerűtlen eset. Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője a közösségi oldalán reagált akkor a széles körű felháborodást keltő ügyre.

»Nő fog nővel bokszolni szombaton az olimpián. Ugyanúgy, ahogy egy algériai nő bokszolt egy olasz nővel nemrég. Ellentétben azzal, amit jobboldali megmondóemberek állítanak, Helif nő, nem transznemű, nem biológiai férfi. Lánynak született, lányként focizott Algériában, lányként kezdett bokszolni is. […]«

Bedő szerint Imane Helif »minden bizonnyal interszexként született« és emiatt magasabb a tesztoszteronszintje. Úgy látszik, a genderlobbi honi képviselői, a magyarországi szélsőliberálisok ismét szembemennek a többség véleményével, hiszen gyakorlatilag az egész ország elítéli ezt a felháborító esetet. Tóta W. Árpád gyerekeknek szánt lapja, a Kispolgár is nőként mutatta be Imane Helifet.”