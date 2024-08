„Át kell küldeni a Master Goodba csirkét pucolni” – saját szurkolói sem kímélték az edzőbuktató focistát

Egy nappal a mérkőzés után, hétfőn az derült ki: Révész már tudja, ki a kerékkötő. A várkerti egylet kedden hivatalos közleményben tudatta, ki a bűnös, s mi vár rá.

„Döntés született Bernardo Matic ügyében: harmincéves horvát játékosunk szabadon távozhat. Addig is tartalékcsapatunkhoz irányították, a napi edzésmunkát tehát az NB III-as legénység kötelékében végzi.”

A kisvárdai klub el is búcsúztatta a játékost, akiről azt írják: Bernardo Matic télen a kazah bajnokságból érkezett csapatunkhoz. A védőként és középpályásként bevethető futballista a tavaszi szezonban az NB I-ben 12 mérkőzésen egy-egy gólig és gólpasszig jutott, a mostani bajnokságban a másodosztályban mind az öt mérkőzésen a kezdő tizenegyben kapott helyet, de négyszer is lecserélték, legutóbb Ajkán, a szünetben.

Az internetes hozzászólók sem kímélték a horvát focistát, akit a főszponzorhoz küldenének a gépsorra dolgozni: „Át kell küldeni a Master Good-ba csirkét pucolni”, esetleg a játékos szándékosan húzta ki a gyufát: „El akart menni, csak a szokásos”.

A 2022-ben ezüstérmes, története során először a nemzetközi porondra kilépő Várda hat évig szerepelt a hazai élvonalban. Az elmúlt szezonban a gyepszőnyeg megbetegedése miatt sokáig idegenben játszott, s jelentősen lemaradt. Az edzőváltás sem segített, végül kiesett. Révész Attila a lemondását is felajánlotta, végül maradt, ahogy Feczkó Tamás vezetőedző is. Utóbbi azonban két vereség után önként távozott. Utódját azóta is keresik.

A Kisvárda FC öt forduló után a megszerzett 6 pontjával a 12. helyen szerénykedik a 16 csapatos labdarúgó NB II-ben, amelyben a szintén kiesett Mezőkövesd a sereghajtó. Vasárnap a Soroksár lesz a vendég a Várkerti Stadionban, ahol Matic maximum a lelátón foglalhat helyet. Ha csak addig nem bont szerződést…