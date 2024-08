A végén kijött a különbség, megverték a görögöket női pólósaink – Magyarország – Görögország 12:9

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Az Egyesült Államok elleni negyeddöntőbeli vereséget követően az 5.-8. hely volt a tét női pólósaink számára csütörtökön a görög nemzeti együttes elleni mérkőzésen. A magyar csapat jól kezde a mérkőzést, Vályi Vanda „szokás szerint” elhozta a labdát, és bár kontrából jöhettek a görögök, először a labdát szereztük meg, majd Parkes Rebecca révén a vezetést is (1-0). A görög csapat emberelőnyből egyenlített (1-1), gólszerzőjük, Xenaki többször is próbálkozott, de a következő dobását már blokkoltuk – de sajnos ők is Keszthelyi Rita próbálkozását.

Emberelőnybe kerültünk, de gólt sajnos nem sikerült szereznünk; Rybanska lövését a görög kapus védte. Ninu góljával fordított az ellenfél (1-2), és bár úszhattunk az egyenlítésért, ez az első negyed végén nem jött össze.

A második negyed már több gólt hozott. Az elején sokáig nem tudtuk elvenni a görögöktől a labdát, és emberhátrányba is kerültünk, így nem csoda, hogy Elefteriadu góljával két gólra emelték a különbséget (1-3). Egy picit ráijesztett a közönségre a magyar együttes, mert miközben mi nemtudtunk gólt szerezni, Vasziliki Plevritu révén már háromgólos vezetésre tettek szert (1-4). Ekkor azonban magukhoz tértek a magyar lányok, és Vályi valamint Szilágyi góljaival döntetlenre hoztuk az állást.

A harmadik játékrész elején megint Vályi Vanda szerzett gólt (5-4), de az ellenfél Aszimaki találatával gyorsan válaszolt (5-5). Leimeter Dóra próbálkozásánál résen volt a görök kapus, és az ellentámadás végén Ninu újabb gólt szerzett (5-6), ezzel megint elléptek volna a görögök, de mi sem hagytuk magunkat.

Keszthelyi Rita távolról szerzett szép gólt, majd Magyari és Szilágyi is védett egyet-egyet. Elefteriadu góljával kiegyenlítettek a görögök (7-7), de mi is válaszoltunk, Garda távoli gólja biztosította, hogy előnnyel kezdjük a negyedik negyedet (8-7).

A mérkőzés végén egyre inkább kijött a két csapat közötti különbség, Rybanska révén kihasználtuk az emberelőnyünket (9-7), majd Garda bombázta be nagyon messziről a kapufa segítségével. A görögök időt kértek, de ez sem segített nekik, mert Keszthelyi Rita 50. olimpiai góljával megint növeltük a vezetést (11-7). Xenaki góljával szépített az ellenfél (11-8), egy szabálytalanságot követően azonban Keszthelyi ötméteresével megint négyre növewltük a különbséget (12-8), és a görögök az utolsó percekben már csak kozmetikázni tudták az eredményt (12-9).