A mélység titka – avagy miért szeretik a szabadtüdős merülést az úszók

A No Limits (NL), vagyis a határok vagy megkötések nélküli ág – ahogy a nevéből is következik – a mélymerülés legszabadabb fajtája. Itt a sportoló szánkót vagy más típusú ballasztsúlyt is használ a gyors ereszkedéshez, majd felhajtóeszközzel, például ballont vagy felfújható rekeszekkel ellátott mellényt használ a felemelkedéshez. Mivel a merülőnek nem kell saját energiáját felhasználnia az ereszkedéshez és felemelkedéshez, ezért ez a szakág elsősorban jó kiegyenlítési technikát és nyomástűrést igényel.

A medencében három szakág létezik.

A Dinamikus uszonyos (DYN) egy olyan kategória, ahol a búvárok a lehető legnagyobb távolságot igyekeznek megtenni egy levegővétellel. A sportolók uszonyok segítségével hajthatják előre magukat, akár mono-, akár bi-uszonyos formában, akár csak a hableányok. A legtöbb búvár ezt leginkább az 50 méteres medencében végzi, mivel kevesebb fordulattal sok energiát takarít meg.

Létezik persze az uszonyok nélküli szakág (DNF) is, ami pont olyan, mint a DYN, de nem engedélyezett meghajtási segédeszközök. A búvárok csak a karjukat és a lábukat használják az előrehajtáshoz. Ebben az esetben az úszók többsége inkább a 25 méteres medencét részesíti előnyben, mivel az uszonyok nélküli falról való leválás nagyon hatékony, és sok szabad méterrel növeli a teljesítményt, így minden kanyar óriási előnyt jelent.

A statikus apnoe (STA) az az ág, ahol csak az idő számít. A búvároknak a vízbe merülve a lehető legtovább vissza kell tartaniuk a lélegzetüket, miközben a felszínen lebegnek vagy a medence alján állnak.