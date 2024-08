A Liverpool edzőközpontjában építettek valamit, aminek Szoboszlai és három csapattársa nagyon örül

Az argentin labdarúgó ajándéka telitalálat volt, Szoboszlai is megszerette a Matét, amit az uruguay-i Darwin Núnez is szíevessen fogyaszt. A labdarúgók azonban természetesen a kávét is nagyon szeretik, épp ezért valószínűleg örömmel tölti el őket a hír, hogy a Liverpool edzőközpontjában egy új kávézót építettek – számolt be az empireofthekop nevű szurkolói oldal.

Különösen Mo Salah, Szoboszlai, Trent Alexander-Arnold és Kostas Tsimikas lehet boldog, hiszen ők korábban is előszeretettel kávéztak együtt.

Márpedig, ahogy James Pearce, a The Athleticen megjelent cikkében cikkében szerepel, Salah nélkülözhetetlen a Liverpool együttesének: „Az új korszak kezdetét Salah nagyon jól fogadta. Nemcsak az edzéseken állította fel naponta a mércét, de személyiségének erejével segített pozitív környezetet teremteni az új vezetőedzőnek, Slotnak. A személyzetet lenyűgözte vidám viselkedése és a lelkesedése, hogy támogatásával és tanácsaival segítse a csapat fiatal labdarúgóit. A Liverpool nyáron egy új kávézót épített a játékosokat szolgáló bejáratnál, hogy támogassa a talákozásaikat. Salah az egyik rendszeres vendég, de Trent Alexander-Arnold, Szoboszlai Dominik,és Kostas Tsimikas is szívesen meglátogatja a helyet”.