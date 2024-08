Hihetetlenül aranyosan mutatkozott be a 14 éves magyar olimpikon + Videó

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

A minap előkerült egy 2017 őszén készített videó az akkor 14 éves Betlehem Dávidról, aki kifejezetten éretten mutatkozott be, mint a jövő bajnokainak egyike. A felvételből kiderül, a Jövő tehetsége programban szereplő zalai kisfiú akkor már kilenc éve úszott, a legjobb eredménye akkor az országos bajnoki cím volt és az országos csúcs.

„Az úszásban azt szeretem, hogy nagyon igazságos sport, az óra dönt, és a kemény edzések, nincsenek bírók. A célom az, hogy az olimpián szerepeljek”

– mondta hét évvel ezelőtt Dávid.

Nos, ezt a célt túl is szárnyalta, 2024-es párizsi olimpiai játékokon a bagodi Betlehem Dávid országos csúcsot úszva negyedik lett 1500 méteres gyorsúszásban, továbbá bronzérmet szerzett a nyíltvízi úszók 10 kilométeres távján, majd hazaérkezése után díszpolgári címet kap a községtől.

„Régóta bíztunk benne, hogy Betlehem Dáviddal közösen ünnepelhetünk az olimpiai dobogón. A lányok versenyében két csapattárs végzett az első két helyen, hiszen Sharon van Rouwendaal és Moesha Johnson is a Magdeburg úszója. Reménykedtünk benne, hogy mi is követjük a példájukat, és meg tudjuk ezt csinálni. Korábban hasonlóra képesek voltak az olaszok, a franciák és a németek is, most pedig nekünk sikerült Párizsban” – mondta az Inforádiónak az olimpia bajnok Rasovszky Kristóf.