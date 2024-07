Vizsgálat indult a török–osztrák meccsen történt gólöröm miatt, az UEFA eltiltással fenyeget

Nyitókép: Ronny HARTMANN / AFP

A törökök belső védője, Merih Demiral hőssé vált az osztrákok elleni 2–0-ra megnyert nyolcaddöntőn, miután csapata mindkét gólját ő szerezte. Azonban könnyen lehet, hogy a hollandok elleni negyeddöntőt ki kell majd hagynia. Az UEFA ugyanis szerda délelőtt vizsgálatot indított ellene, mert a második gólja után a Szürke Farkasok nevű török szélsőjobboldali szervezet kézjelével ünnepelt – írja a Guardian.

Az UEFA honlapján közzétett közlemény szerint Demiral ellen nem megfelelő viselkedés miatt indítottak vizsgálatot, további tájékoztatást pedig későbbre ígérnek az ügyben. Nem nehéz kitalálni, hogy a kézjel miatti ünneplésről van szó, amelyről több kép is készült, és ő maga is beszélt róla közvetlenül a meccs után. Mint mondta, olyan ünneplést választott, amely kapcsolódik a török identitásához, és kifejezi, mennyire büszke arra, hogy török lehet.

Azt is hozzátette, hogy több szurkolótól is látta ezt a kézjelet, hozzájuk akart csatlakozni azzal, hogy ő is ezt mutatta. Ha ez bebizonyosodik, akkor valószínűleg a szurkolók ellen is vizsgálatot indíthat majd az UEFA. A kézjel Ausztriában 2019 óta tiltott jelkép, Németországban pedig betiltva nincsen, de a Szürke Farkasokat ott is extrémista szervezetként tartják nyilván, és folyamatosan figyelik a tevékenységüket.