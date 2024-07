Ragaszkodott hozzá az új vezetőedző – a holland élvonalból erősített a Fradi

Fotó: fradi.hu

Újabb igazolást jelentett be a Bajnokok Ligája-selejtezőre készülő Ferencváros labdarúgócsapata. Isaac Pappoe, Raul Gustavo és Kady Borges után a belga Philippe Rommens a zöld-fehérek negyedik nyári szerzeménye, aki a holland élvonalbeli Go Ahead Eaglestől szerződik Budapestre.

Új klubjának honlapján így mutatták be a 26 éves belga középpályást: „Philippe Rommens 1997. augusztus 20-án született az Antwerpen mellett elhelyezkedő Wommelgemben. Rommens otthonától nem messze, a KFC Ranst együttesében ismerkedett meg a labdarúgással, majd az 1906-ban alapított Lierse SK-ban pallérozódott.

Tehetsége korán megmutatkozott, amelyre nagyon gyorsan felfigyelt több klub is, köztük a 25-szörös holland bajnok, Bajnokok Ligája-győztes PSV Eindhoven is.

Az eindhoveni klub 2006-ban igazolta le őt, amelynek akadémiáján bő tíz évet töltött el. Végigjárta a klub utánpótlását, meghatározó alakja volt az U19-es és az U21-es csapatnak is. Előbbivel játszott az UEFA Ifjúsági Ligában, pályára lépett a Manchester United, a CSZKA Moszkva, a Wolfsburg és az Atlético Madrid fiataljai ellen is. Ám 2018 augusztusában elhagyta a PSV akadémiáját, és a holland másodosztályban szereplő TOP Oss játékosa lett, ahol együtt játszhatott testvérével, Olivier Rommens-szel. Közel három év után hagyta el a holland második ligát, és az élvonalbeli Go Ahead Eagles játékosa lett.

A négyszeres holland bajnok deventeri együttesben 94 meccset játszott, összesen 7758 percet töltött a pályán, 11 gólt és 14 előkészítést jegyzett ez idő alatt.”