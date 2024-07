Cáfol a DVSC, hogy náluk folytatná a magyar válogatott csatára

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Egyre valószínűbb, hogy hazatér a labdarúgó NB I-be Ádám Martin, aki az utóbbi két évet Dél-Koreában töltötte az Ulszan Hyundai csapatánál. A 25-szörös válogatott csatár főszerepet játszott a németországi Európa-bajnokságon a skótok elleni győzelemben, ázsiai klubja azonban mégsem marasztalja. Sőt, állítólag már az utódját is megtalálta Yago Cariello személyében. Csütörtökön sokat sejtető fotót tett közzé Ádám az Instagram-sztorijában, ami arra enged következtetni, hogy valóban elhagyja Koreát. A képen a futballista egy étteremben tartózkodik, amihez odaírta, hogy „utolsó vacsora”, a szöveg mellé pedig egy dél-koreai zászlót is tett. Ebből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy nem marad a távol-keleti országban.

Az Index információja szerint itthon folytatja Ádám Martin, s azt írta a lap, hogy a Debreceni VSC-vel tárgyal. Ezt a hírt több hazai sajtótermék átvette, így mi is, hogy a csatár és a menedzsere a DVSC egyeztet, sőt menedzserével együtt már látni is vélték őt Debrecenben.

Azonban mindebből semmi sem igaz, jelezte a Magyar Nemzetnek Makray Balázs, a DVSC cégvezetője.

A sportvezető, mint az újságnak elmondta, döbbenten olvasták az Ádám Martin Debrecenbe igazolásáról szóló híreket, ugyanis nem tárgyaltak a 25-szörös válogatott csatárral, sőt még csak tervben sem volt a szerződtetése. Makray furcsállja, hogyan kaphattak szárnyra ezek a hírek anélkül, hogy a klubot bárki is megkérdezte volna erről. Leszögezte, hogy a DVSC középcsatárként továbbra is a saját nevelésű játékosára, a 23 éves Bárány Donátra épít, aki az előző idényt nyolc góllal zárta az NB I-ben, emiatt sem jöhetett szóba Ádám leigazolása. Tehát az sem igaz, hogy a válogatott támadó szerződtetése azon múlik, hogy a klub főtámogatója, a Debrecenben működő EVE Energy Co., Ltd. kínai akkumulátorgyár megfinanszírozza-e az ügyletet.

A Magyar Nemzet közben rábukkantunk arra a szurkolói bejegyzésre is, amely arról szól, hogy trolltámadás történt az Ádám Martin-ügyben, amelynek felült a sajtó. A debreceni futballcsapat szurkolói oldala, a Lokomotivblog.hu közölte a kifotózott képernyőképet, amelyen egy beszélgetés olvasható, miszerint csak vicceltek azzal, hogy a 29 éves csatárt Debrecenben látták, majd erről tényként közlő cikkek születtek. Íme: