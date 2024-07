Hosszú Katinka mégis részt vesz az olimpián – de nem versenyzőként!

Nyitókép: Clive Rose / Getty Images

A olimpiai játékokat egész Európában közvetítő Eurosport szerdán bemutatta a párizsi olimpián részt vevő szakértői gárdáját, amelyben helyet kapott a háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok Hosszú Katinka és Pásztory Dóra is – számolt be az Index.hu.

Hosszú Katinka versenyzőként nem vehet részt az idei játékokon, mert nem sikerült megúsznia 200 méter vegyesen a párizsi induláshoz előírt olimpiai szintet a Rómában zajló Sette Colli (Hét Domb) elnevezésű nemzetközi versenyen.

A világklasszis magyar úszónőnek ez lett volna a hatodik olimpiai részvétele, ám egyáltalán nem búslakodik amiatt, hogy nem jött össze. Persze most már nincs is miért, hiszen az Eurosport szakértőjeként mégis ott lesz Franciaországban. A magyar szurkolóknak pedig szintén nincs miért búslakodnia, hiszen a 15 éves szupertehetség, Jackl Viven személyében megérkezett az utánpótlás is.