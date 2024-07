Gyulay Zsolt: A magyar sport erejét mutatja, hogy mekkora csapattal megyünk Párizsba

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Ahogy közeledik a megnyitó, valószínűleg úgy lesznek egyre hosszabbak az éjszakák a magyar olimpiai csapat tagjainak számára. Persze ez kellemes teher azoknak a sportolóknak, akik eljutottak Párizsba. Alig több mint két héttel a nyári játékok előtt a sportolóink hétfőn a Művészetek Palotájában a két csapatkapitány, Kapás Boglárka világ- és Európa-bajnok úszó és Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó vezetésével letették az esküt. Kiderült, végül 180 magyar versenyző lehet ott a francia fővárosban, és összesen 21 sportágban indulunk. Ezzel bőven az első húsz ország közé tartozik Magyarország.

„Lehetett volna ez a szám több is, ha például a női kosárlabdázónk kijutnak, és én atlétikában is több kvótára számítottam, ám végül harminc helyett tizennyolcan sportolónk lesz ebben a sportágban. Ugyanakkor félre ne értsék, nem vagyok csalódott. Tudom jól, a sportolóink most is mindent megtettek, hogy az utolsó századot is lecsiszolják az idejükből.

Olimpiai bajnokként pontosan tudom, hogy nem volt könnyű az idáig vezető út, hiszen egyes sportágakban a részvételt kiharcolni legalább akkora, ha nem nagyobb kihívás, mint jól szerepelni az olimpián.

A száznyolcvan sportolóval meghaladtuk a három évvel ezelőtti tokiói létszámot. Fontos, hogy ez nem egyszemélyes küzdelem: a klubok, edzők és szakemberek mindennapi erőfeszítése nélkül nem születhetnének sikerek, és ezt a munkát nem lehet elégszer megköszönni, mint ahogy az anyagi hozzájárulást sem a kormányzat, az önkormányzatok és a támogatók részéről” – mondta Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, aki szerint a létszám nem egyenesen arányos azzal, hogy ki, mennyire lesz sikeres.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke optimista a magyar csapat párizsi szereplésével kapcsolatban

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Hét aranyat jósolnak nekünk

„Ez nem befolyásolja azt, hogy hány érmet fogunk hazahozni, ugyanakkor a magyar sport erejét mutatja, hogy mekkora csapattal megyünk Párizsba”

– állította a kétszeres olimpiai bajnok egykori kajakozó. Tetszik vagy sem, de a helyzet az, hogy sajnos nálunk a sikert olimpiai aranyérmekben mérik. A szurkolók persze nem látják át, mekkora munka, energia, erőfeszítés, lemondás van akár egy ötödik hely megszerzésében is a játékokon. A nyugat-európai fogadóirodák most hét aranyat jósolnak nekünk.