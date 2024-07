„Aki a sportban felér a csúcsra, a civil életben sem adhatja alább!” – A Nemzet Sportolója, Wladár Sándor a Mandinernek

Sokan talán nem is tudják: úszókarrierje után a vízilabdába is belekóstolt, 1985-87 között az Újpesti Dózsában játszott, és bajnoki címet is szerzett.

Mindig vonzódtam a vízilabdához, Csapó Gábor és Faragó Tonó hatalmas példaképeim voltak. Újpesten Lemhényi Dezső és Görgényi István külön is foglalkozott velem, és a lila-fehér pólósok között értettem meg, mi is az a csapatszellem. Az úszóedzéseken mindenki engem akart megverni, természetesen nem sikerült. Jól éreztem magam a vízilabdázókkal, de nem voltam igazán tehetséges, mert nem volt meg bennem a kellő csibészség. De azért néhányszor előfordult, hogy a mérkőzéseken háton úsztam a labdáért. Egyetlen ellenfél sem tudott még gyorsúszásban sem megelőzni – mindig elhoztam a labdát.

Wladár Sándor elnök egyik legnagyobb sikere: Egerszegi Krisztina az Úszó Nemzet Program nagykövete lett

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Korábban már említettük, hogy visszavonulása után – Zoltán bátyjához hasonlóan – állatorvos lett. A család, a közeg miatt ment egyetemre?

Mondhatjuk, igen. Akikre a bátyámon kívül felnéztem (Faragó Tonó, Hargitay András, Magyar Zoltán) egytől egyig állatorvosok lettek, sőt már hárman is a Nemzet Sportolói vagyunk. Úgy gondoltam, ez lehet az én utam is. Ma már kijelenthetem: az egyik legjobb választásom volt, hiszen az állatorvosi hivatásban megtaláltam életem értelmét! Az egyetem elvégzése után a professzorom és én – Magyarországon először – alkalmaztuk a módszeres ultrahang-diagnosztikát. A 30 éves praxisunk alatt több mint 300 ezer kutyát, lovat, macskát és egyéb állatokat vizsgáltunk meg, melyhez hozzátartozik a gazdákkal kialakított kapcsolat és kommunikáció is. Az elmúlt évtizedekben számtalan emberi rezonanciát, reakciót, intuíciót ismertem meg, és mindezt sportvezetőként is remekül kamatoztatom.

„Milák Kristóf egy győztes típus, de...”

2017-ben lett a Magyar Úszó Szövetség elnöke. Mi a legszebb és a legnehezebb ebben a tisztségben?