Újabb brazil sztár érkezhet a Fradihoz

Nyitókép: MARCOS BRINDICCI / AFP

A Nemzeti Sport számolt be arról, hogy újabb brazil futballista érkezhet a Ferencvároshoz, a zöld-fehérek azúttal a Corinthians belsővédőjét, a 25 éves Raul Gustavo nézték ki maguknak. A legtöbbször hiteles brazil Globo is megerősítette a hírt, sőt, a lap szerint már az egyezség is megszületett a klub és a játékos között.

Raul Gustavo a klubjával közös megegyezés alapján hagyja el a Corinthianst, a forrás szerint a futballista már meg is állapodott a IX. kerületi klubbal, ám bonyolíthatja a helyzetet, hogy a játékosért beszállt a versenybe a mexikói Club Tijuana is. A Globo szerint a ráadásul a dél-amerikai csapat jobb feltételekkel várná a középhátvédet, így egyelőre sem nem vehető biztosra.

A 188 centiméter magas játékos hivatalosan 2019 óta a Corinthians játékosa, de kétszer is kölcsönadták. Először az Inter de Limeirában, majd a Bahiában szerepelt. A Corinthiansban összesen 47 meccsen lépett pályára, és hat gólt is szerzett, ami mutatós teljesítmény egy középső hátvádtől. A Transfermarkt nem kevesebb, mint 4 millió euróra becsüli a játékos értékét.

A Nemzeti Sport megkereste a Ferencvárost az átigazolással kapcsolatban, de a klub nem kommentálta a sajtóértesülést. Raul Gustavo lenne Dhonata és Marquinhos mellett a harmadik brazil játékos a Fradi keretében.