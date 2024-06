Shane Tusup tartja a markát, perre megy a magyar állammal

Hosszú Katinka május elején betöltötte a 35. életévét, innentől jogosult a járadékra, ezzel egyidőben pedig korábbi férje is szeretett volna hozzájutni az őt megillető összeghez. Csakhogy Hosszú a nagypapáját nevezte meg jogosultként, aki haláláig kapta is a járadékot, ám másfél évvel ezelőtt elhunyt.

És itt jön a jogi csűrés-csavarás: Tusup még csak 36 éves, a törvény azonban kimondja, hogy az edzőknek be kell tölteniük a 45. életévüket a járadék folyósításához. Ám miután Hosszúnak már jár az összeg, így az edző is tartja a markát. Van azonban még egy bökkenő, a riói olimpia idején, Tusup még nem volt magyar állampolgár, pedig ez is feltétel. Azóta már letette az állampolgári esküt, kérdés, mit vesznek figyelembe az illetékesek, azaz a Honvédelmi Minisztérium Sportállamtitkárságának képviselői.

Egy biztos, a történetnek lesz még folytatása...