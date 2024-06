Nagy fogás: az Eb előtt aláírt a fehérváriakhoz a válogatott kapus – hivatalos

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Aláírta új szerződését az Fehérvár FC labdarúgócsapatával Tóth Balázs. A Fejér vármegyei klub lehívta a Puskás Akadémiától tavaly nyáron kölcsönben megszerzett válogatott kapus vételi opciós jogát.

A székesfehérvári gárda honlapján megjelentek szerint, a 26 éves hálóőr gyorsan alapemberré vált a csapatnál:

az OTP Bank Liga előző szezonjában harminc mérkőzésen állt a kapuban, ebből 13-szor gólt sem kapott, illetve 2700 perccel övé volt a legtöbb játékidő a Fehérvárban.

Mint a klubhonlap felidézi: Tóth Balázst remeklésének köszönhetően 2023 decemberében és 2024 márciusában is a hónap játékosának választották, emellett decemberben övé lett a hónap védése díj is. Utóbbi elismerést 2024 februárjában is kiérdemelte. Teljesítményére Marco Rossi is felfigyelt és márciusban meghívta a válogatottba.

„Nagyon érzelemdús nap a mai a számomra. Tizennégy évet töltöttem el a Puskás Akadémiánál, ezúton is szeretnék köszönetet mondani nekik ezért az időszakért. Nagyon boldog vagyok, hogy a Fehérvár lehívta az opciót, ami visszaigazolása annak, hogy meg voltak elégedve a szezonban nyújtott teljesítményemmel.

Hálával tartozom a Vidinek, hogy tavaly nyáron, amikor nem voltam játékban, lehetőséget adtak nekem a bizonyításra.

Nagyon jó a csapaton belüli összhang, csak a labdarúgásra kellett koncentrálnom, így ki tudtam hozni magamból a maximumot” – fogalmazott a klubhonlapon Tóth Balázs, aki tartalékkapusként készül az Európa-bajnokságra. A magyar válogatott keretében egyelőre nem szerepel, de szabadsága alatt is edzésben tartja magát, mert Marco Rossi bármikor mozgósíthatja.