Még mindig Ronaldo a legjobb, de már nem a pályán

Az idei évben is összeszedte, és közzétette a Forbes a világ legjobban fizetett sportolóinak listáját, amelyben a 2023. május 1. és 2024. május 1. között szerzett jövedelmeket követte nyomon, több tucatnyi bennfentessel folytatott beszélgetés alapján. Az amerikai gazdasági magazin a híreket és a fizetési adatbázisokat, például a Capology-t és a Spotracot is figyelembe vette a lista összeállításánál.

Ennek alapján – nem is annyira meglepő módon – 2023-ban Cristiano Ronaldo volt a világ legjobban kereső sportolója. A szaúdi Al-Nasszr labdarúgója 260 millió dollár (93 milliárd forint) bevételre tett szert. A portugál válogatottal a németországi Európa-bajnokságra készülő veterán klasszis

a bevételeinek többségét, 200 millió dollárt a pályán kereste meg, a többi 60 milliót azon kívüli szponzori pénzekből, támogatásokból hozta össze.

A 39 éves csatár ugyanakkor nem lehet teljesen boldog, bár megdöntötte a szaúdi labdarúgó-bajnokság gólrekordját 35 találattal, ám csapata csak ezüstérmes lett a ligában, 14 ponttal lemaradva a bajnok al-Hilaltól. Anglia, Spanyolország és Olaszország után a szaúdi a negyedik bajnokság, amelyben gólkirály lett. Ilyesmivel rajta kívül senki sem büszkélkedhet a világon. Ronaldóról azt mondják, olyan játékos, akinek az egyéni trófeák legalább annyit – talán még többet is – számítanak, mint a csapatával elért sikerek. Ha ez igaz (és hihetően az), akkor az idén is van mit ünnepelnie.

Egyébként az ötszörös aranylabdás pályafutása során negyedszer lett a világ legjobban fizetett sportolója.