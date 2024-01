Mindörökké Messi?

Lionel Messi nyerte a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség által az év legjobb férfi labdarúgójának adott díjat – egy ilyen híren az utóbbi tizenöt évben nem nagyon lepődött meg az ember. A futballtörténelemben szinte példátlan, hogy egy labdarúgó ilyen hosszú ideig a legmagasabb szinten játsszon. Messi ebből a szempontból is különleges játékos, karrierje alatt nyolcszor nyerte el az Aranylabdát, és ha külön számoljuk az összevont díjakat, nyolcszor lett az év legjobb játékosa a FIFA szavazásán. És akkor csak a legrangosabb – egyben a legvitatottabb – egyéni díjakról beszéltünk, hiszen emellett háromszor lett az év játékosa az Európai Labdarúgó-szövetségnél és tízszer Spanyolországban, hogy a csapattal elért címekről ne is beszéljünk. Pályafutását, érdemeit általában még azok is elismerik, akik nem kedvelik. Persze előfordult, hogy nagy vitákat váltott ki egy-egy elismerése, de olyan mértékű felháborodást, amilyet a múlt heti FIFA-díj, talán még a Cristiano Ronaldoval való rivalizálása idején sem váltott ki egyik sem.