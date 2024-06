A Fradi sikeredzője, a Szoboszlai utód, a vén horvát és a többiek – Magyarország összes szomszédja is kvalifikálta magát az Eb-re

Ausztriához hasonlóan Románia is önbizalommal telve várhatja az Eb-t, hiszen a korábbi sikerkapitány, Anghel Iordanescu fia, Edward irányításával Adrian Rusék (a remek védő évekig a Balmazújváros, majd a Fehérvár színeiben Magyarországon is játszott) hat győzelemmel és négy döntetlennel valósággal letarolták selejtezőcsoportjukat, és éppen a mieinkkel egy Eb-csoportban szereplő Svájcot is megelőzve jutottak ki az Eb-re.

Szerbiát jól ismerhetjük, hiszen egy selejtezőcsoportban szerepeltünk velük, érdekesség: bár a világbajnokságokra (2010 után 2018-ban és 2022-ben is résztvevők voltak) rendre kvalifikálták magukat, az Eb-szereplés csak nem akart összejönni nekik – 14 év után szerepelhetnek újra Európa-bajnokságon.

A szerb válogatott egyik ásza, Alekszandar Mitrovics Fotó: MTI/Kovács Tamás

Szlovénia is hosszú böjt után (2000-ret követően) tér vissza az Eb nagy forgószínpadára, amely egyfajta sötét ló is lehet, hiszen mindegyik csapatrészében klasszisokat vonultat fel: a kapuban a kontinens egyik legjobbja, Jan Oblak állja a sarat, a védelmet irányító Miha Blazicot jól ismerhetjük a Ferencvárosból, a középpályán Nino Zugelj lehet az ász, míg a támdósorban a Szoboszlai Dominikhoz hasonló utat bejáró Benjamin Sesko lehet az Eb egyik nagy felfedezettje.