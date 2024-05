„Vendégmunkás!” – Sztankovics már a Szpartak Moszkva szurkolóinak hízeleg, be is szóltak neki rendesen

Nyitókép: Szpartak Moszkva / Telegram

Váratlanul gyorsan, és nem a legelegánsabb módon távozott a Ferencváros együttesétől a szerb vezetőedző, Dejan Sztankovics. Egyrészt meg sem várta az NB I. utolsó fordulóját, másrészt az őt szerződéséből kivásároló Szpartak Moszkva még a Ferencváros bejelentése előtt tájékoztatta szurkolóit az új edző érkezéséről. A Magyar Nemzet vette észre, hogy a drukkereket Sztankovics is köszöntötte, mégpedig az alábbi mondatokkal.

„Mindannyian jól ismerhettek, tudhatjátok, hogy sok trófeát szereztem, az Oroszország testvérének számító Szerbia válogatottjában láthattatok világbajnokságon, és hallhattatok a belgrádi Crvena zvezda csapatával elért sikereimről is. És én is jól ismerlek benneteket.

A legnevesebb orosz csapat szurkolói vagytok, az ország leghűségesebb szurkolói, akiknek már hiányoznak a nagy sikerek. Tudom, hogy a Szpartak nagyszerű klub, dicső múlttal,

és emiatt nagy a nyomás a csapaton, de ez nem újdonság számomra. Tudom, mi a feladatom itt. Nektek is ugyanazt mondom, amit a játékosoknak mondtam. A Szpartaknál mindenkinek nap mint nap bizonyítania kell, hogy méltó arra, tagja legyen ennek a legendás klubnak. Keményen kell dolgoznunk, támogatnunk kell egymást és és hinnünk kell egymásban, hogy minden meccset megnyerjünk. Ezt megkövetelem magamtól is, nekem is minden nap mindent meg kell tennem azért, hogy a Szpartak a legjobb legyen. És elég is a szóból, ideje dolgozni, hajrá, Szpartak!”.

Érdemes felidézni, hogy Sztankovics tavaly szeptemberi érkezésekor úgy fogalmazott, „Számomra a tisztelet mindennél fontosabb, tisztelni kell a klubot, az elnököt, a játékosokat és a szurkolókat. Mindenkinek tisztelni kell a másikat, mert az egység csak így alakulhat ki.

A hűség, az őszinteség és a munka mindennél fontosabb! Ezen értékek mentén fogjuk végezni a dolgunkat”

valamint, arról is beszélt, hogy a Ferencvárosnál úgy érzi, egy családhoz tartozik.

„Vendégmunkás”

A szerb tréner tehát már el is ment, és ezzel kapcsolatban sokaknak meg is van a véleménye. Idősebb Szergej Kuznyecov a Ferencváros egykori labdarúgója például orosz Szport-Ekszpressznek adott interjúban úgy fogalmazott, „Nagyon sok kérdésem van. Nem értettem a Szpartak döntését, és nem értem, Sztankovics miért megy Oroszországba. Nagyon ellentmondásos jelölt. A Ferencváros a Bajnokok Ligájában játszhat. Ez nem ösztönzi? De hirtelen elment Oroszországba, ahol nem szerepelhetnek az európai sorozatokban… Gazdag embernek tűnik, játszott Olaszországban az Interben, és elég pénzt keresett, de most azt írják, hogy Sztankovicsot váratlanul kivásárolták a szerződéséből, és a Szpartakhoz ment. Ha a Bajnokok Ligájában szerepelnének, megérteném, de így…

Miért vállalta? Csak a pénz miatt? Nem nagyon tisztelem az ilyen edzőket. Mint kiderült, Sztankovics, úgy döntött, nem próbálja ki magát az európai porondon, hanem csak pénzt keres? Én vendégmunkásnak hívom az ilyen szakembereket!”.

Kuznyecov szerint egyébként a szerb edzőnek nem volt nehéz dolga a Fradival megnyerni a bajnokságot, mert játékoskerete sokkal erősebb, mint a többi magyar klube, de a Paks ellen elveszített Magyar Kupa-döntőn sokat hibázott.

Az egykori Fradi-legenda szerint Dejan Sztankovics megalázta Lisztes Krisztiánt

„Az teljességgel kizárt, hogy egyik óráról a másikra, a hasára ütve áll fel a szakember. Régóta dolgozhatott a Szpartak Moszkva vezetésével ezen a klubcserén. Az efféle ügyleteket előre lebiztosítják, Sztankovics is tárgyalt az oroszokkal. Hogy ebben közrejátszott-e a Pakstól elszenvedett kupavereség, ebben nem vagyok biztos. Tudatosan készülhetett a szerződésbontásra, csak arra várt, hogy a bajnoki cím mellé megszerzi-e a Magyar Kupát is” – fogalmazott a Metropol megkeresésére Csank János, a Ferencváros egykori edzője.

A lap az ügyben megkereste Bálint Lászlót, a klub egykori játékosát, aki két magyar bajnoki cím mellett KEK ezüstérmet nyert az FTC-vel, és 316 tétmérkőzést játszott a klub mezében. Bálint meglepődött, de megértőb volt a térnerrel. „Fáradozott annyit a Fradiért, hogy elismerjük a munkásságát. Talán a kupavereség után telt be nála a pohár, azt a 0-2-t feltehetően képtelen volt feldolgozni.

A mai elanyagiasult világban persze nem új dolog a váltás. Azt el tudom képzelni, hogy a budapestinél jelentősebb fizetést ígértek neki Moszkvában”

– fogalmazott.

Juhász István, az FTC örökös bajnok labdarúgója már kevésbé volt pozitav véleménnyel, és egyáltalán nem bánja, hogy a szerb tréner elment. „Egyrészt sem taktikai, sem morális értelemben nem hozott semmiféle újat futballcsapatunk életében. Másrészt a személyemben is sértve érzem magam azért, ahogy a kupadöntőben a Fradi-nevelés Lisztes Krisztiánnal bánt.

Behozta, majd bő negyedóra után lecserélte, amivel mélyen belegázolt a fiatal srác lelkébe. Remélem, Krisztián ezen túlteszi magát, én viszont ősfradistaként nem bocsátom meg ezt a sértést”

– nyilatkozta Juhász, aki a Ferencvárossal négy bajnoki címet nyert, a KEK-ben második volt, megnyerte a Juventus ellen a Vásárvárosok Kupája-döntőt, és 302 tétmeccsen szolgálta a klubot.